A paprika darabját 550, a paradicsompalántákat 650 forinttól kínálják az árusok. Az árak tekintetében a kínálat növekedésével még számíthatunk némi csökkenésre is. Érdemes most belevágni a kis fűszerkerti építkezésbe is. Még kert sem kell hozzá, és néhány okos praktikát alkalmazva kisebb erkélyen, balkonon is kialakíthatjuk zöldellő fűszerültetvényüket. Életerős bazsalikom, zsázsa, rozmaring, tárkony, koriander növényeket 550 forintért vásárolhatunk a standokon. Az eperpalánták kiültetésével azonban már nem érdemes sokáig várni, 600 és 850 forint között kínálják a különböző fajtákat az árusok.