Mezőfalva régi nevének visszaállításával a rendszerváltás óta már harmadszor próbálkoznak a településen. Erős gyökerekkel rendelkező, és a történelmi múlttal sokat foglalkozó helybéliek először a község alapításának 190. évfordulójakor, 2001-ben kértek ebben testületi döntést, majd a 200. jubileum alkalmával került ismét napirendre a téma, ám egyik alkalommal sem kapta meg a testület szükséges többségi szavazatát.

– 1951-ben jogtalanul vette el a kommunizmus a történelmi nevet, Hercegfalvát – mondta el lapunknak Molnárné Troppert Mária, aki a mostani indítványukkal kapcsolatban hozzátette: – A képviselői indítvány beadásakor nem tudtuk, hogy a törvények szerint ma már ennyire bonyolult az ügy. Kiderült, hogy úgynevezett területszervezési eljárás hatálya alá esik a település nevének megváltoztatása, akkor is, ha történelmi név visszaadásáról van szó. A törvény szerint a képviselő-testület csak az eljárás elindításáról dönthet, és a folyamat hosszú, amelynek keretében kérni kell a földrajzi név bizottság állásfoglalását, aztán helyi népszavazást kiírni, és ha a népszavazáson a mezőfalviak igent mondanak a Hercegfalva visszaállítására, ez alapján a köztársasági elnök mondja ki a végső szót.

Fotó: DH

Tiszteletben tartva az idősek és a névváltoztatást igénylők szándékait, azért vannak olyan hangok a faluban, miszerint „Belegondoltak abba, hogy az új lakcímkártya igénylése az egész családnak a legkevesebb a névváltoztatás után. És ez mennyibe kerül?” Másik vélemény: „1951-már régen volt. Aki most itt lakik, vagy ide költözött, az már mezőfalvi és nem hercegfalvi”. Hozzátéve, hogy a falualapítók előtt ünnepi héttel tisztelegnek minden évben (ez a József nádor-hét nemrég ért véget, lapunk is tudósított róla – a szerk.), József nádor főhercegnek szobrot, Dréta Antal zirci apátnak mellszobrot emelt az önkormányzat, a ciszterci rendnek pedig emléktáblát állított. Az emlékezés tehát tetteikhez méltó, független a település névétől. Az ellenpélda: „Az ünnepségeken József nádor ükunokája, Habsburg Mihály és családja is rendszeresen részt vesz. Múltunk egy különleges érték, aminek megbecsülését azzal is kifejezhetjük, hogy visszaállítjuk a szépen hangzó Hercegfalva elnevezést.”

Márok Csabát, Mezőfalva polgármesterét is megkérdeztük, aki hangsúlyozta:

- A településnév megváltoztatására vonatkozó képviselői indítványról tárgyalt a képviselő-testület a legutóbbi, március végi ülésén, mégpedig a Borbély Anikó jegyző által összeállított szakmai anyag alapján. A település jelenlegi nevének megváltoztatása ügyében a köztársasági elnök hozza meg a végső döntést, ez a Mezőfalván lakók akaratán alapul, amelyet helyi népszavazás formájában érvényesíthetnek. A népszavazást akkor írhatja ki a képviselő-testület, ha ahhoz összegyűjtik az indítványozók a megfelelő számú támogató aláírást. Ám mindenek előtt az egész folyamat elindításával kapcsolatosan kell állást foglalnia a testületnek. A pontos „menetrendet”, a tudni- és tennivalókat illetően az önkormányzat szakmai iránymutatást kért a Fejér Vármegyei Kormányhivataltól, amiről szó lesz az április 26-ára összehívott testületi ülésen. Igyekszünk mindent nagyon-nagyon alaposan körbejárni, hogy ez a hosszadalmas és bonyolult folyamat formai hiba miatt még véletlenül se csúszhasson el menet közben. Az is lehetséges, hogy ha most – többszöri nekifutásra – rögös folyamat eredményeként, de a végére járunk ennek a kérdéskörnek, akkor végre nyugvópontra kerül ez a közel hetven éve felszínen lévő téma.