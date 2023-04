Az ünnepség előtt kuratóriumi ülést tartott az egyetemi alapítvány, így néhány ott meghozott döntésről is beszámolt köszöntőjében Süli János. Mint mondta, elfogadták az intézmények beszámolóit, folytathatnak minden beruházást, és keresik a további lehetőségeket plusz fejlesztési források bevonására is. Lesz egy összesen 25 százalékos alap- illetve teljesítmény alapú bérfejlesztés is. Süli János szólt arról, hogy immáron két éve lépett szimbiózisba az egyetem és a Bánki középiskola. Biztos abban, hogy a már kialakult együttműködés tovább erősödhet, a diákok és a pedagógusok javát szolgálva. Mint mondta, egy biztos képzési pályát, szakmai utat és jövőképet kívánnak nyújtani az ifjú tanulóknak: hogy a Bánki Technikumba érkezők sikeresen elvégezhessék választott képzésüket, ahonnan aztán továbbléphetnek az egyetemre, megszerzett tudásukat pedig itt, a térségben kamatoztathassák. Ezt szolgálja a Képzési életpálya-menedzsment programjuk (benne olyan elemekkel, mint például a tehetséggondozás, online tananyagfejlesztés, oktatói-módszertani képzések).

Dr. András István a Bánki integrálásával kapcsolatban kiemelte, azt nézik, hogyan tudnak egységet alkotni, a szakképző iskola jelenlegi vezetői stábjával pedig meg is tudják a valósítani az együttes munkát. Mint mondta, ígéretet tettek arra, hogy az „A” épületben lévő tanári helyiséget helyrehozzák: mintegy 54 millió forint intézményfejlesztési forrásból új irodai munkaállomásokat, tárgyalót és konyhasarkot alakítottak ki, hozzá komfortos bútorzattal, továbbá megújult a teljes falfelület, javították a mennyezetet.

A rektor beszélt arról is, hogy mind az egyetem, mind a Bánki népszerűsége folyamatosan növekszik az elmúlt években. Ezt bizonyítja, hogy míg tavaly 692, úgy idén 1172 jelentkező jelölte meg első helyen a mi felsőoktatási intézményünket, a Bánki vonatkozásában pedig tavaly 266, idén már 317 diák jelentkezési lap érkezett meg a szakképző iskolába. Ez egyébként azt is jelenti, hogy 2023 szeptemberében már hat új elsős osztály indulhat a Bánkiban.