Maga az Erasmus program egy olyan hosszú időre visszanyúló Európai Uniós pályázati program, amellyel többek között külföldi tanulmányutakra lehet támogatást nyerni. Tudományos, oktatási, nyelvtanulási, tapasztalat- és gyakorlatszerzési célokat szolgál elsődlegesen (mindamellett, hogy életre szóló élményekkel is gazdagodnak a résztvevők).A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikuma egy olyan hat nemzetet (Belgium, Lengyelország, Olaszország, Németország, Törökország és Magyarország) összefogó projekt szereplője, amelyben a robotika és a programozás játssza a főszerepet. A megvalósítás időszaka 2021-2024. között van, ez idő alatt pedig mindegyik ország vendégül látja a többieket, és időről-időre bemutatják egymásnak (angol és német nyelven), hogy miként oldották meg, miként fejlesztik a robotikához kapcsolódó projektfeladatot. Most a Bánki iskolán volt a sor, március 25. és április 1. között fogadták a külföldi csapatokat.

- Egy vonalkövető robotot és egy robotkart kellett építeni mindenkinek úgy, hogy azok kommunikáljanak egymással, majd úgy beprogramozni őket, hogy egy adott tárgyat egyik pontból a másikba lehessen helyezni- ismertette lapunknak a kiadott feladatot Veres Szabolcs, a Bánki iskola végzős informatikus tanulója a csütörtöki workshopon.

Tulajdonképpen raktározási feladatot kell modellezniük, ezen dolgozik Bogár Roland pedagógus szakmai iránymutatásával a körülbelül tízfős bánkis alakulat. Köztük van az ugyancsak végzős informatikus tanuló, Jánosházi András is, aki a csapatmunkán belül legfőképpen a programozási feladatokon dolgozik.

A bánkisok robotkarja

- Még tizedikes voltam, amikor egy iskolai Lego-robot programozási verseny által lehetett jelentkezni a projektre. Bogár Roland tanár úr ajánlotta a figyelmembe, és mivel mindig is tetszett a programozás, szerettem volna élni a lehetőséggel. A projektben mindent nekünk kellett megvalósítani, az alkatrészek vásárlástól kezdve a tervezésen át a programozásig- mondta András, közben diáktársával meg is mutatták nekünk az elkészített projektmunkájukat. Kérdésünkre elmondták, attól, hogy kész az alapfeladat, mindig van mit finomítani, fejleszteni rajta, legyen szó akár a külső dizánjról vagy éppen a vezérlő kódok biztosabbá tételről. Itt látható a nemzetközi projekt egyik jelentősége, ugyanis a diákok a találkozók során bemutatják, hogy ki-hol tart éppen a saját robotjával, ezáltal szakmai ötleteket is meríthetnek egymástól.

- Szerintem nagyszerű volt tavaly az olaszországi tanulmányi utunk. Az ottani workshopon sok érdekes megoldást láttam, például valamelyik csapat külön applikációt készített a robot vezérléséhez, a másik 3D-s nyomtatóval alkotta meg a szükséges alkatrészeket hozzá- mesélte András.

Filarszkyné Tolnai Ágnes és Bognárné Pongrácz Mária Fotók: Laczkó Izabella

A diákok tudományos munkája mellett komoly előkészítői és szervezői feladatokat jelent a projekt, a koordinátori feladatokról pedig a Bánki két oktatója, Bognárné Pongrácz Mária és Filarszkyné Tolnai Ágnes gondoskodik. Mint azt lapunknak vázolták, a projekt megvalósítása 2021 őszén Regensburgban indult, aztán a covid miatt kényszerszünetet kellett tartani. Mindegyik tagország ragaszkodott a közös munka folytatásához, így tartottak online konferenciát is, illetve Lengyelországban a koordinátorok számoltak be az addigi eredményekről. 2022 őszen az olasz Perugia városában volt a nemzetközi találkozó, most pedig a Bánki iskola fogadta a vendégeket. Az egyetem Kerpely kollégiumában szállásolták el a külföldi csapatokat, és az április 1-i hazaindulásukig minden napra sűrű programot állít össze számukra. A program céljainak megfelelően szerettek volna minél többet megismertetni velük Magyarország kultúrájáról, nevezetességeiről, így ellátogattak Budapestre, a gödöllői kastélyhoz, kirándultak a Balatonnál, de több gyárlátogatás is szerepelt a programban. A következő találkozó 2024 tavaszán lesz majd Törökországban, majd Lengyelországban zárul a projekt.