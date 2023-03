Folytatódik a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSz) általános iskolai labdarúgókupája, a Suli Foci Kupa. A szövetség felhívást tett közzé, hogy minél többen nevezzenek be az általános iskolai csapattal a Suli Foci Kupára. Az I. és II. korcsoport versenyét április 19-én, szerdán rendezik meg a Vasvári Pál Általános Iskola tornatermében két korosztályban: I. korcsoport (2014. szeptember–2016. augusztus között született diákok), II. korcsoport (2012. szeptember–2014. augusztus ­között született diákok). Várják a csapatok jelentkezését korcsoportonként maximum 12 fővel. A tornán vegyes csapatok is részt vehetnek, és az intézmények több csapattal is képviseltethetik ­magukat. Kérik, hogy online űrlapjuk kitöltésével regisztrációjukat legkésőbb 2023. április 5-ig, szerdáig küldjék be.