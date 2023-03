Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint az idén hetedik alkalommal meghirdetett vándortábor program céljaival összhangban az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság ebben az évben egy új, országos eseménysorozatot indított el.

Az Aktív Osztálykirándulás Program a vándortáboros útvonalakon, a meglévő eszközökkel, iskolai osztálykirándulások formájában kínál arra lehetőséget, hogy a diákok a tavaszi és az őszi időszakot is a szabadban, aktívan tölthessék el – ismertették. A biciklis túrákért a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz), a vízi kirándulásokért pedig a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) felel. Felidézték, hogy a 2017-ben, egy régi hagyományt felélesztve útjára indult vándortábor programban több mint 50 ezer diák és 3 ezer pedagógus vehetett részt.

A diákoknak mostantól a tavaszi és az őszi időszakban is lesz arra lehetőségük, hogy szabadidejüket a természetben, mozgalmasan tölthessék el – közölték, arra is kitérve, hogy a program a meglévő vándortáboros eszközökkel (kerékpárok, kenuk) nyújt igazi közösségi élményt a tanulóknak. A háromnapos, kétéjszakás osztálykirándulásokat a Maketusz (7 túraútvonalon) és az MKKSZ (9 helyszínen) szervezi. Kerékpárral a Festeticsek földjét, a Velencei-tavat, a palócok földjét és az Alpokalja-Fertő-tájat vehetik célba, valamint a Vértes, a Cserehát és a Zemplén szépségeit térképezhetik fel. A vízre szállók az Alsó-Dunán, a Felső-Tiszán, a Szigetközben, Esztergomban, a Rábán, a Felső-Rába völgyében és a Hortobágyon kalandozhatnak, emellett két további Tisza-tavi kiránduláson ismerkedhetnek meg a tó természeti kincseivel és épített környezetével.

A közleményben a program egyik kiemelt céljának nevezték, hogy akik részt vesznek egy ilyen aktív osztálykiránduláson, és személyesen tapasztalják meg ezt a fajta közösségi életérzést, azok a későbbiekben vándortáborozni is menjenek el. Beszámoltak arról is, hogy azok a tanárok, akik vándortábor-vezetői képesítéssel szerveznek vándortábort, az idén már 120 ezer forintos javadalmazásban részesülnek.

A programhoz kapcsolódó, 30 kreditpontot érő akkreditált pedagógus-továbbképzésekre is lehet még jelentkezni az erdei, a vízi, a zarándok- és a bringás vándortáborokat szervezők honlapjain – írták.