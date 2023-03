Ugye önöknél is előfordult már, ha siettek valahova, hogy türelmetlenül vezettek. Néha magam is így vagyok ezzel. Pedig azt is tudom, hogy ami ilyenkor kijön az emberből, azt pont nem az hallja, akire vonatkozik. No, aztán láss csodát, az is megesik, hogy egy bonyolultabb közlekedési helyzetben mi magunk vagyunk a „kedvezményezettek”. Persze mindez a közlekedési szabályok betartása mellett zajlik, nehogy valamely éles szemű rend őre már most – virtuálisan – megbüntessen. Ilyenkor az ember egy kicsit el is szégyelli magát, lám így is lehet! És amikor legközelebb újra türelmetlennek kellene lennem, eszembe jut ez, és mindjárt el is múlik az értelmetlen „büszkeség”.