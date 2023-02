Ilyen esetben jogosan vetődik fel a kérdés bennünk, hogy vajon egy, a már omladozó épület falára függesztett figyelmeztető jelzés mennyire képes megvédeni az arra járót attól, hogy eltalálja őt egy jókora darab cserép vagy más törmelék? Városunkban is találkozhatunk hasonló, omlásveszélyt jelző táblákkal, mint ahogy azt a Vasmű út páratlan oldalának egyes épületein is látni, a kérdés tehát így még aktuálisabb.

Emberi természetünkből adódóan sajnos egy felhívó tábla nem riaszt el minket a veszélytől, mondván: „velem úgysem történik meg”. Más kérdés azonban, ha a rizikóra egy olyan felirat figyelmeztet, amelyet csak a megjelölt terület közvetlen közelében tudunk elolvasni. Ha egy ilyen táblával megjelölt helyen történik baleset a leomló vakolat által, indokoltan gondolkozhatunk el azon, hogy az épülettulajdonos megfelelő lépéseket tett-e a veszély jelölésére.

Ha megtörténik a baj, akkor felmerül a jogellenes kár­okozás kérdésköre, amit viszont a törvény tilt, így ha a károkozó felelősségre vonható, az kártérítésre kötelezhető, írja az arsboni.hu. A kár­okozó akkor felelős, ha nem járt el helyesen a veszély megjelölésével kapcsolatban. Esetünkben az omladozó falra kihelyezett, omlásveszélyre figyelmeztető tábla nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy az esetleges károkozó kimentse felelősségét, főleg, ha pár épülettel arrébb a városházánál, kordonnal elkerítve hívják fel a figyelmet a kockázatra.

Az tehát nem garantált, hogy ebben az esetben csupán a figyelmeztető tábla felhasználásával a kárért felelős kielégítően végezte el feladatát a baleset megelőzésével kapcsolatban, hiszen megjelölhette volna azt egy sokkal jobban észlelhető, veszélyt jelző felirattal, de akár a terület szalaggal történő elkerítésével is csökkenthette volna a baleset kialakulásának kockázatát.

Baleset bekövetkeztekor hasonló esetben azonban nehéz megállapítani, hogy ki milyen mértékben hibás. Habár a felirat kicsi, az mégis felhívja a figyelmet a veszélyre, és ugyan a járókelők kikerülhetnék a balesetveszélyesként jelzett területet, azt mérete miatt nem mindenki veszi észre időben, ellenben az elkerített veszélyes területtel, ahol már egyszerűbben meghatározható a felelős.

Ennek ellenére, legyen az akárhogy is feltüntetve, a veszélyt nemcsak ideiglenes figyelemfelkeltő táblával és kordonnal kell jelezni, hanem azt meg is kell szüntetni.