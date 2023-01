Első és talán a legfontosabb: január közepén írhatjuk le, megjelent az eper a piacon. Igaz, hogy még göröghonból való, de itt van. Két helyen is vásárolhattunk ebből a májusi primőrből, két- és háromezer forintért kaphattunk egy kilót. Az árak tükrözik a minőséget, de inkább a küllemet.

Az eper mellett vásárolhattunk még a tavasz hírnökei közül fejes salátát (200 forint), piros retket (250 forint) és zöldhagymát (350 forint).

Ha túl vagyunk az eper okozta csodálkozáson, azt is tapasztalhatjuk, hogy legalábbis méretre jónak tűnő tojás darabja már hetvenöt forintért is kapható. Ez azért lényeges, mert a kormány az árstopot, az ársapkát a piacokra nem terjesztette ki, nem is teheti meg, hiszen egy őstermelőnek csak nem lehet megmondani, mennyiért adja az annyit. Szóval a piacon önkéntes alapon van ársapka a tojáson.

Néhány különlegességen is fennakadhat az ember szeme. Bár lehet, hogy mindennapos portékák a standokon, de amikor mind vásárlóból, mind áruból dömping van, talán nem ötlik a szemünkbe olyan apróság, mint a póréhagymacsíra, a kínai kelnek a miniatűr fajtája, vagy az olyan fűszer, mint a tárkony és a rozmaring. (Ez utóbbiakat kézbe véve ismét bebizonyosodott, a bolti „zacskós” meg sem közelíti a friss fűszernövényt.)

Az egyik stand ékessége volt a rukkola. Egy doboz, amely 10-12 dekagrammot tartalmazott 300 forintba került csütörtökön délelőtt.

Nem mondható, hogy a magyar konyhának rendszeres alapanyaga lenne a rukkola, de azt el kell ismerni, egyre népszerűbb. Elsősorban a zöldséges ételeket (vegetáriánusok, vegánok) kedvelők körében.

De mi is az a rukkola vagy más néven borsmustár? A Földközi-tenger vidékén és Dél-Európában őshonos rukkola Marokkó partvidékén, Portugáliától Törökországig vadon megterem. A rukkolának magas a vitamin- (A, B2, B5, C és K), valamint ásványianyag- (kalcium, vas, magnézium, foszfor, kálium, mangán, szilícium) tartalma. Hatására csökken a kiválasztott gyomorsav mennyisége. Egyes kutatók szerint az emésztőrendszer fekélyei ellen is hatékony lehet. Szabályozza a vér koleszterin- és cukorszintjét. Várandós anyáknál mérsékli a rosszullét tüneteit. Csökkentheti egyes rákbetegségek kialakulásának kockázatát, elősegíti a tüdő működését, gyorsítja a sebgyógyulást.

A rukkola íze hasonlít a bors­éhoz, a mustáréhoz. Megfigyelések szerint a kisebb levelek íze enyhébb, a nagyobbak csípősebbek. Leggyakrabban más salátákkal vegyítve fogyasztják, jól ízesíti a szendvicseket. Már néhány rukkolalevél is új ízt adhat a salátának. Markáns íze miatt kis mennyiségben érdemes használni. Kitűnő zöldfűszer. A rövid ideig párolt levelek jól illenek az olasz tésztaételekhez, rizottókhoz. A levelekkel olívaolajat és balzsamecetet is ízesítenek. Amiről még ne feledkezzünk el! Bátran lehet kísérletezni a rukkola vetésével, hiszen tavasztól őszig folyamatosan vethető, és cserépben, illetve balkonládában is kiválóan megmarad. Igénytelen növény, emellett gyorsan fejlődik, és szinte egész évben szedhető.

(Forrás: hazipatika.hu.)