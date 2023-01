Egyik nap hideg, másik nap meleg – így telt eddig a téli évszak hazánkban, amit sokan már nem tudnak szó nélkül hagyni. Érthető, mivel a változékony idő karöltve jár a különböző egészségügyi problémákkal. Ez a szélsőséges időjárás azonban már nemcsak a krónikus betegeket, hanem az egészséges szervezetet is megviseli.

Országunk alapvetően mérsékelt éghajlatú, azonban a kontinentális, mediterrán és az óceáni éghajlat is befolyásolja időjárásunkat. A sokféle éghajlati hatás igen változatos időt okoz, a klímaváltozás mellett ezért is váltják egymást a hideg, esős és az enyhe, napsütéses, már-már tavaszias napok. Sőt, Magyarország nyugatabbra fekvő részén csapadékosabb, szelesebb időjárást is tapasztalhatunk az ország többi területeihez képest.

Az elmúlt évek telei az országban kifejezetten enyhék voltak, 2021-ben az elmúlt évszázad egyik legmelegebb telét éltük át. Az idei pedig az ingadozó hőmérséklet miatt rendkívül megterhelő is. Számos alkalommal előfordult például, hogy reggelente szükség volt a jégkaparóra, délutánra azonban még pulóverben is melegünk volt. Az ilyesfajta hőmérsékleti kilengések miatt az arra érzékenyek a legkülönbözőbb tüneteteket tapasztalhatják. A jellemző panaszok közé tartozik a fejfájás, fáradékonyság, valamint a hangulatingadozás, de sokan alvászavarral, szédüléssel vagy vérnyomásproblémákkal küzdenek időjárás-változás esetén.

Az enyhe, változékony tél főleg az újszülöttekre, kisgyermekekre és az idősekre van rossz hatással, de az időjárás-érzékenyek szintén megérzik a szeszélyesebb napokat. Szerencsére az interneten megtalálható frontelőrejelzésekkel az arra érzékenyeknek lehetőségük van felkészülni a változékony idővel járó napokra. Testmozgással, változatos, egészséges, vitamindús táplálkozással hosszú távon enyhíthetjük panaszainkat, több folyadékbevitellel és pihenéssel viszont pár órán belül alábbhagyhatnak a tünetek.

Rizmayer János szerint a tavaszias időjárás kifejezetten pozitív hatású, rá nézve mindenképp. Hiszen jobb a köz­érzete, a napsütésben jobb a hangulata is. Lehet, hogy ennek köszönhető, hogy körülötte csupa jó dolog történik a különleges hangulatú januárban. A tavaszias hőmérséklet szintén pozitív folyománya, hogy a fűtés költségei sem szöktek az egekbe.

Farkas András minden nap egészségügyi sétával igyekszik fitten tartani magát. Mint elmondta, ebben az állandósult enyhe télben bizony gyakorta tapasztal izomlázhoz hasonló fájdalmat. De a lányától kapott gyógyszerek ezt enyhíteni képesek. Viszont ennél sokkal rosszabbak a frontváltozások. Mert ilyenkor szinte minden létező panasza előjön.

Török György kérdésünkre elmondta, hogy az enyhe időjárásban az a legkellemetlenebb, hogy nem tud megfelelően felöltözni, így könnyű meghűlni. Negatívan befolyásolja a szokatlan enyheség az alvási ritmusát is. Mivel hajnalban ilyenkor mindig felébred, így egész nap fáradtnak és kialvatlannak érzi magát. Ráadásul a vérnyomása is többször rakoncátlankodik.