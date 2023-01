Az időjárási szélsőségek ellenére divat manapság is a disznóvágás, de nem a buli miatt, hanem leginkább spájzolási, takarékossági okok miatt. Ugyanis sokan szeretik a hazai füstölt árukat és azt, ha a fagyasztó tele van sertéskarajjal, tarjával, combbal.

De felmerül a kérdés, érdemes-e még családilag disznót vágni, hiszen minden téren elszaladtak az árak. Ott van azután az árstop, a nagy áruházláncok akciói (a napokban láttam az egyikben bőrös császárt 1400 forintért egy kilót).

Pásztor Lászlóné Zsuzsa férjével már hosszú ideje foglalkozik a disznó tenyésztésével, feldolgozásával és árusításával. A dunaújvárosi piacon minden hétvégén megtalálhatók.

– Mielőtt egy család disznóvágásra adná a fejét, azt kell felmérni, hogy melyik részét fogyasztják szívesen. Ha valaki csak a színhúst szereti, annak nem éri meg, de aki a füstölt árukat is megeszi, fogyasztja a kolbászokat, a szalámikat, a sonkákat, azoknak még mindig megéri. Arról nem is beszélve, hogy egy házi nevelésű disznónak egészen más az íze, mint a nagyüzeminek. A feldolgozást is mindenki a saját ízlése szerint végzi, a saját ízlése szerint keveri be például a kolbászhúst. Az is lényeges, a disznóvágás a disznótorral egy jó kis családi, vagy baráti, társasági buli. A sült, hagymás vér, a toros káposzta, a frissen készített orjaleves közös elfogyasztása néhány kupica itallal nagy élmény lehet – tudtuk meg a dunaújvárosiak egyik kedvenc füstölt húst árusító keceli hölgyétől.

Tehát, ami a lényeg: mielőtt disznóvágás mellett döntenénk, fel kell mérni a piacot, kiszámolni, hogy milyen költségekre számíthatunk. Az élő sertés ára most kilencszáz és ezer forint között mozog. Ha ilyet vásárolunk, akkor számítani kell úgy huszonöt kilós veszteséggel. Egy tízméteres bélért minimum hatszáz forintot kell leszurkolnunk, a jó minőségű fűszereknek és a fokhagymának is az ára folyamatosan emelkedik. Egy kiló jó minőségű pirospaprika nyolc-tízezer forint, egy kiló fokhagyma kétezer forint alatt nem nagyon kapható.

Ha nem vagyunk gyakorlott disznóvágók, akkor nem árt egy böllért fogadni, aki a szakmunkát elvégzi. Erre a feladatra manapság tizenötezer forint alatt nem kapni szakembert. A böllér azért is nagyon hasznos, mert vannak olyan eszközei, például csontozókés, bárd, nagy teljesítményű daráló, kolbásztöltő, amelyek nem feltétlenül részei egy átlagos konyha felszereltségének. Ne feledkezzünk el a füstölésről se, egy kiló kolbászt kétszáz forintért tesznek fel a füstre. Ha osztottunk-szoroztunk, és azt is felmértük, mire van szüksége a családnak, mit fogyasztunk legszívesebben, akkor ne habozzunk, és máris menjünk a sertésért, mert a növekvő költségek ellenére is a hazai mégiscsak hazai. Attól se rémüljünk meg, ha esetleg városi lakásban élünk, mert minden gond nélkül egy konyhában is fel lehet dolgozni a sertést, a pince pedig tökéletes alkalmas a szalonna, a sonka sózására, pácolására. De mint képünk is bizonyítja, egy számítógépasztal segítségével is bélbe kerülhet a kolbászhús.