Az advent legjelentősebb szimbóluma a négy gyertyával díszített adventi koszorú, amelyen karácsonyig minden vasárnap meg­gyújtunk egy gyertyát. A négy gyertya advent négy hetét és ezenfelül négy fogalmat jelképez, ezek: a hit, a remény, az öröm és a szeretet.

Az év leghosszabb ünnepe, az adventi időszak készít fel bennünket arra, hogy egymás szemébe nézve, egymás kezét megszorítva valóban átélhessük a közösség ünnepét és a családi békesség nyugalmát is.

Székelyi Ágica szombaton a Mikulásnak szánt levelét is feladta Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

Rácalmáson november 26-án, az ünnep első vasárnapját megelőzően már szombaton megkezdődött a város ünnepváró rendezvénysorozata. Ahogy arról lapunk hasábjain korábban már beszámoltunk, a helyi művelődési házban az adventi koszorú készítése köré remek, a lakosság minden rétegét megszólító, színvonalas ünnepi programokkal készültek a szervezők.

Volt kiállításmegnyitó, színházi előadás, de az olvasóklub tagjainak jóvoltából lélekme­lengető karácsonyi történeteket is meghallgathattak az érdeklődők. Segítve ezzel azt, hogy a hétköznapok feladataiból, kötelezettségeiből és a mindennapok megfelelési kényszeréből kizökkenjünk egy kicsit. Lassítsunk, odafigyeljünk egymásra és szeretteinkre. A szakemberek mellett nagyon sok segítő önkéntes is közreműködött az egyszerre nagyszabású, de a megszólítottak miatt családiasnak is jogosan nevezhető programban.

Gyönyörű alkotások és ötletes megoldások is születtek szombaton

Eredetileg az Ágasfa Hagyományélesztő Baráti Kör álmodta és valósította meg az advent legszebb jelképének közös elkészítéséhez kapcsolódó eseményt. A közművelődési szakemberek 2019-ben vették át az esemény szervezését, amely évről évre egyre nagyobb sikernek örvend.

Még a pandémia ideje alatt sem szűnt meg ez a rendezvény létezni. Akkor online feltöltött videókon keresztül osztották meg ötleteiket, és ezek alapján lehetett otthon ügyeskedni az önkormányzat biztosította egységcsomagból.

Ebben az évben törekedtek arra is a rendezők, hogy ne legyen kellemetlen tülekedés, ennek érdekében előzetes regisztrációt kértek. Végül a nagy sikerű rendezvényen több száz koszorú készült a művelődési ház közreműködésével Rácalmáson.