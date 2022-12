A pandémia miatt most volt ugyan egy nagyobb szünet, de a tervek szerint az idei évtől minden évben megrendezik a fesztivált. A hallgatók különböző kategóriákban adták be pályaműveiket, az egyetem minden hallgatója számára nyitott volt a lehetőség.

Az esemény zsűrije Kovács Szilvia egyetemi tanársegéd volt, valamint két korábbi hallgató, Faragó Péter György médiaszakértő, és Molnár Tibor televíziós szakember voltak.

Az intézmény vezetőit, az esemény vendégeit és természetesen a pályázókat a PKSZK elnöke, Kiss Dáriusz köszöntötte nyitó beszédében, majd két hallgatótársa vette át a szót Krár Boglárka és Marton Brúnó személyében, akik megalapozták a rendezvény vidám hangulatát. De a kisfilmfesztivál alapító atyjai – a DUE volt hallgatói –, Gyöngyösi Péter és Lantos Csaba is üdvözletét küldte a résztvevőknek.