Kedden este a Széchenyi gimnázium aulájában tartották az iskola zenei együtteseinek, hangszereseinek ünnepi műsorát. Elsőként Kratzmajer Zoltán, az iskola igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd Breznyán Virág az est ifjú, de meggyőzően tehetséges konferansziéja vette át a szót. Mint elmondta, három évet kellett várni arra, hogy az iskola ismét karácsonyi hangversenyt rendezhessen és átadhassák azt a csodát, amelyet a közös éneklés élménye jelent számukra.

A kisgimisekből alakult Cappella kórus állt elsőként a színpadra Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

A koncert elején a Puxínpad elnevezésű diákszínjátszókör ünnepi árnyjátékát tekinthették meg a nézők. Majd kezdetét vette Pocsai Mária tanárnő vezetésével a kórusok és zenei együttesek műsora. A felvezetőben elhangzottak alapján az énekegyüttesek heti rendszerességgel próbálnak, fellépéseiket az iskolai év eseményeihez, mint például a Fejér Megyei Diáknapokhoz, Helikoni Diáknapokhoz, vagy az Éneklő Ifjúság minősítőhöz és a városi szereplésekhez igazítják. Tehát minden adott volt egy figyelemre méltó estéhez, amely az ünnepi készülődésben és az ilyenkor szokásos forgatagban némi megpihenést és felüdülést nyújthatott a hallgatóságnak.

Minden adott volt kedden este egy figyelemre méltó estéhez

Elsőként az általános iskolai korosztály kisgimiseiből alakult Cappella kórus állt a színpadra. Műsorukban különböző népek karácsonyi dallamai csendültek fel hangszeres kísérettel. De hallható volt előadásukban több karácsonyi tematikával összeszerkesztett ének, népdal is. Különleges hangzást a zongora, trombita és a fúvós kvartett mellett a citerakíséret adta. Szép része volt a koncertnek Lakatos Angéla és Gózon Zoé, a Sándor Frigyes Zeneiskola zongora és fuvola szakos növendékeinek játéka: a ­Lully Kis dal című duót adták elő. Végül a Cappella kórus három angol karácsonyi dallal zárta a műsorát.

Ezt követően a gimnázium több mint fél évszázados múltra visszatekintő és arany minősítéssel rendelkező vegyes kara lépett a publikum elé. Énekeltek népdalokat, és a kórusművek mellett felhangzott próza is zongorakísérettel. Megszólalt a fúvós kvartett is, amely karácsonyi tartalmú műveket fújt.

Végül méltó lezárásként a tematikáját a várakozásnak szentelő nagy sikerű zenei műsornak, közös éneklésre hívták a szereplők a közönséget.