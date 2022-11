A múlt héten kétszer is foglalkoztunk azzal, mi lesz a sorsa a Fabó Éva Sportuszodának a téli időszakban. Országos probléma, hogy a megemelkedett rezsiárak miatt be kell-e zárni egy adott uszodát, avagy sem. Arról már beszámoltunk, hogy a dunaújvárosi uszoda hetvenhétmillió forintos támogatást kapott, ami azt jelenti, hogy a létesítmény továbbra is üzemel majd.

Hosszú hetek egyeztetéseit követően pénteken vált véglegessé a következő hónapokban is nyitva tartó uszodák köre. A kormányzat azonnali segítségének köszönhetően hetvenhét létesítmény garantálja azt a következő hónapokban, hogy nem csupán a felnőtt és utánpótláskorú versenyzők készülhetnek tovább zavartalanul, de a húszezer kisgyermek úszásoktatásának keretet adó Úszó Nemzet Program is folytatódhat – olvashatjuk a Magyar Úszó Szövetség honlapján.

A Magyar Úszó Szövetség az energiakrízis első jeleit tapasztalva már július végén, augusztus elején elkezdte felmérni az uszodák helyzetét. A korábban elindult programokat, például a Jövő Bajnokai elnevezésűt – ennek egyik régió központja Dunaújváros, irányítója Bene Vera, a Dunaferr SE szakosztályvezetője – koordináló régióvezetők helyismerete jelentősen felgyorsította a kapcsolatteremtést és az adatszolgáltatást, így októberre az ország összes uszodájáról naprakész információk birtokában volt a szövetség.

Összesen harminc, a Nemzeti Sportközpontok által fenntartott nagyobb komplexum és tanuszoda, illetve negyvenhét, az önkormányzatok vagy egyesületek által üzemeltetett létesítmény várja továbbra is a medencés sportágak képviselőit, illetve a téli hónapokban az uszodákat fokozottabban használó társsportágak (öttusa, triatlon, kajak-kenu) versenyzőit.