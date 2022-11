Különleges és egyben premier bemutatkozó rendezvényként vehettünk részt péntek délután 13-16 óráig a Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében, ahol a kavicsfestés kreatív fogásait sajátíthattuk el. Ilyen még nem volt Mezőfalván, így nagy kíváncsisággal kérdeztük a fő szervezőt Skutainé Fábián Editet.

- Annyi mindenre festhetnénk, például papír, vászon, üveg, fa és így tovább. Miért pont a kavics került előtérbe?

- Jómagam Székesfehérváron dolgozom és nem is tudtam, hogy ez a kavicsfestés ott már régóta megy Köves(s) Fehérvár címen. Ráadásul a testvérem pedig Köves(s) Seregélyes néven csinálta a foglakozásokat, így egyértelművé vált számomra, nekem is ezt kell tennem. Egyszer Székesfehérváron találtam egy kövecskét a buszmegállóban, és hazahoztam. Két hét hét múlva megint találtam egy kövecskét, akkor azt is hazahoztam. Fogalmam sem volt akkor róla, hogy mit kezdjek vele. A testvérem mondta, hogy ezt fel kell rakni a Facebook-ra, mert Fehérvárnak már van egy ilyen oldala, szervezete. Mezőfalvára visszaköltözve jött a gondolat, hogy helyben is megpróbálnánk meghonosítani a kavicsfestést. Az elején kicsit nehezen, döcögősen indult be, de szeretnénk, ha gyökeret eresztene, mint más kézműves foglakozás. Hozzá kell tenni, hogy a világban nagyon sok helyen festik a köveket.

Skutainé Fábián Edit szeretné meghonosítani mezőfalván a kavicsfestést Fotók: Horváth László

- Mezőfalván akkor most ez az első alkalom?

- Igen és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan vannak. Sajnos nincs őszi szünet. Az időpontból azt gondoltuk, annyian majd nem lesznek. Ennek ellenére rengetegen jöttek. Titkos tervünkben szerepel, hogy akár havi rendszerességgel, vagy sűrűbben is megtarthatnánk, akár másfajta foglalkozásokkal kibővítve az összejöveteleinket, amennyiben lesz rá igény.

Világviszonylatban is sok követője van a kreatív hobbinak

- Provokatív kérdés következik: Mikortól kezd el ez kórossá válni? Mit kell tenni, hogy teljesen beleélje magát az ember?

- Amikor az ember a mindennapjaiba teljesen bele van fáradva, akkor jön egy belső indíttatás, hogy álljunk meg, ebből most elég! Ilyenkor le kell ülnöm és kijön minden feszültség, mert örömmel, kedvvel alkotunk valami szépet, érdekeset és vidámat. Nem szükséges hozzá drága vászon, vagy más anyag. Egyszerűen csak hajoljunk le és gyűjtsük be a köveket – hallhattuk a mezőfalvi foglalkozás vezetőjétől.

A fent leírtakhoz talán már mást nem is kell hozzátenni. Aki maga is megbarátkozna a kavicsfestéssel, az keresse a mezőfalvi művelődési ház programjait, illetve a közösségi kommunikációs csatornákat! Gratulálunk a kezdeményezéshez!