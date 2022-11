A már évekkel ezelőtt is fel-felbukkanó, úgynevezett unokázós csalók ezúttal is rokonaikra hivatkozva hívtak fel telefonon gyanútlan embereket, hogy hozzátartozójukkal baj történt. Az egyik idős asszonynál mentősnek adta ki magát a csaló, de a hölgy résen volt, és azonnal lerakta a telefont. A másik esetben sem dőlt be a csalóknak az asszony. Ő is azonnal értesítette a rendőröket.

A csalók általában azzal a színlelt okkal próbálkoznak, hogy az unoka vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt pénzre van szüksége, vagy éppen az unoka vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni. A rendőrség felhívja az idősek figyelmét arra, hogy ha hasonló indokokkal telefonon keresik, azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát! Hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek, és a sértett bizalmának elnyerése céljából olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak. Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget, vagy hívják a 112-es központi segélyhívó számot! A veszélyre tanácsos a családtagoknak, közvetlen ismerősöknek is gyakrabban felhívniuk az idősek figyelmét.

Vezető képünk illusztráció.