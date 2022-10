A temetői rend kapcsán tartottak szerdán délután sajtótájékoztatót a temető bejáratánál.

Mezei Zsolt alpolgármester elmondta, hogy az egész ország készül a mindenszentekre és a halottak napjára, hiszen mindenkinek van halottja. Ezért méltón kell ünnepelni ezúttal is.

– Korábban a hátsó kaput lezártuk, hogy azon a részen ne legyen szemétlerakó, most viszont ideiglenesen kinyitjuk a kaput, hiszen azon a környéken is sok sír található.

Tóth Lászlónétól, a temetőt üzemeltető Borostyán Tóth Kft. igazgatójától megtudtuk, hogy a bejáratnál gyertyákból ábrákat hoznak létre, lesz konferanszié és zene az ünnepi programban.

Az ünnepek miatti változásokkal kapcsolatban az önkormányzat az alábbi közleményt adta ki.

„Október 28. és november 1. között forgalmirend-változás lesz Dunaújvárosban a köztemető környékén. A Temető utca Vadvirág utca kereszteződésében minden, a temető irányába haladó járművet a Vadvirág utca–Frangepán utca útvonalra terelnek, az autóbuszok, taxik, valamint a mozgáskorlátozottakat szállító járművek kivételével.

A Vadvirág utca egyirányú lesz a Temető utca felől a Frangepán utca irányába. A Frangepán utca egyirányú lesz a Vadvirág utca felől a Temető irányába. Parkolni a környező utcákban és a temetőhöz közeli füves területen lehet. Ebben az időszakban a forgalmi rendet (a jelzőtáblákon kívül) a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelők biztosítják. Buszközlekedés: a Volán tájékoztatása szerint a 12-es autóbusz az érintett hétvégén menetrend szerint közlekedik. Hétfőn és kedden, ha az utasforgalom megkívánja, akkor pluszbuszokat állítanak majd be.

Október 30. és november 1. között a temető területére csak azon járművek hajthatnak be, amelyekben érvényes mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkező személy tartózkodik, akár vezetőként, akár utasként.”