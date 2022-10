A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, három lehetőség közül is választhatnak a szervezetek. Az egyik egy egyszerűsített támogatás, amelyet könnyített eljárásban is bírálnak el, és amellyel 350 ezer forintot nyerhetnek. Ezt az összeget tulajdonképpen bármilyen kiadásra fordíthatják, legyen szó akár egy program megvalósításról vagy éppen a rezsiköltségek kifizetéséről. A második lehetőség a működési támogatás, amellyel átlagosan 2-3 millió forintot kaphatnak a sikeresen pályázók. Ezt bérleti díjukra, rezsire, tárgyi eszközök vásárlásra, bérköltségre is fordíthatják. A harmadik egy összevont pályázati lehetőség, ez már 4,5- 5 millió forintos támogatást jelenthet.

Mint azt az irodavezető elmondta, erre a fórumra legfőképpen az iskolák, óvodák, bölcsődék alapítványait várták, hogy megmutassák számukra is, miként tudnak plusz forrást szerezni, amelyeket aztán a gyermekekre fordíthatnak. Természetesen bármikor felkereshetik központjukat az érdeklődők akár személyesen, akár internetes elérhetőségeiken, és szívesen tájékoztatják őket is a lehetőségekről, illetve válaszolnak a felmerült kérdéseikre. A fórumsorozatot egyébként szeptember 7-én kezdték a Megyeházán, ahol százhuszonegy civil szervezet jelent meg.