Nagy hagyományokkal bír ez a közbiztonsági rendezvénysorozat részeként megvalósuló program, amit a víztoronynál, az alsó Duna-partról a Római városrészbe vezető lépcsősoron tartanak meg. Mint azt Orosz Csaba önkormányzati képviselő elmesélte, általában toronyépületekben bonyolítják le a tűzoltók lépcsőfutó versenyeit, de annak idején arra gondoltak, hogy lehetne szabadban is, és városunk Duna-parti lépcsősorai erre remek pályaként szolgálnak. A lánglovagok nagy fizikai terhelésnek vannak kitéve a munkájuk során, amire edzeni is kell. Ezt szolgálja ez a verseny is, mindamellett, hogy egymással mérkőzhetnek meg a bajnoki címekért.