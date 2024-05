Közös akarat, elszántság és tenni akarás szükséges annak érdekében, hogy városunk ismét fejlődhessen, ezt pedig Magyar András kiválóan tudja képviselni, hiszen mindig is lokálpatrióta volt, és mindig is Dunaújvárosért kívánt tenni – többek közt erről is beszélgettünk Pintér Attilával, városunk egykori gazdasági alpolgármesterével, helyi vállalkozóval a közelgő önkormányzati választások apropóján.