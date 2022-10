Pár éve még nem volt létjogosultsága, de főként a prémiumtermék-gyártók kínálatában vannak már olyan gumiabroncsok, amelyeknél a négy évszakos abroncs abszolút racionális döntés lehet – nyilatkozta közel egy évvel ezelőtt még ifjabb Máté Márton, az Autó Máté Kft. ügyvezetője. De nem jó mindenkinek. Aki kevesebbet használja ugyanis az autóját, lehet, hogy nulla biztonsági kockázatnövekedéssel egy kényelmesebb, gazdaságosabb autózást hozhat neki. Hosszú távon viszont az ember két négy évszakost elhasznál addig, amíg egy nyárit és egy télit együtt, tehát nem spórol vele, és nem lesz olyan jó nyáron, mint egy nyári lenne, és télen, amilyen egy téli lenne. A gumi korát veszik talán legkevésbé figyelembe az emberek, viszont ebben sem kell túlzásba esni, és a hónapokat számolni, ugyanis a gyártástechnológia és az anyagminőség már nagyon magas, egy defekt esetén sem a régi durrdefekt jelensége megy végbe az anyag szerkezete miatt, az autó stabilitásvesztése messze nem olyan mértékű, mint a régi, hagyományos gumiknál. A jó állapotú, jól karbantartott gumi a fontos. Mert egy rosszul tárolt, de fiatalabb gumi lehet, hogy rosszabb állapotban van, mint egy jól tárolt, de idősebb. Érdemes ennek is megtalálni az optimumát.

Ám ilyenkor már nem a mérlegelés, hanem a cselekvés ideje van, ezért ellátogattunk a Weisz gumiszervizbe, ahol javában tart a gumicsere szezonja. A szervizben pörög a munka, jól összehangoltan dolgoznak a kollégák. Közöttük Orosz Anasztázia is, aki ugyanazt a munkát végzi, mint férfitársai. A harmincon innen lévő törékeny hölgy elmondta, nem ez az első olyan munkahely, ahol fizikai munkát kell végezni, hiszen dolgozott már az építőiparban is. Szeret nőként fizikai munkát végezni, mert szerinte nincs „neme” a munkáknak, ugyanakkor szeretné megtörni azt a berögződést is, miszerint a nők csak női, a férfiak meg csak férfimunkát végezhetnek. Ahogy figyelemmel kísértem a folyamatokat a kerékcserénél, mindent precízen, gyorsan, szakszerűen végzett. Persze nem úgy, mint a Forma–1-es versenyeken szokták, de az nem elvárás. Anasztázia korábban főképp a vendéglátásban dolgozott, ott is többnyire főszakácsként, és jó ideje vegánként étkezik. Tulajdonképpen ő is a Covid alatt, után váltott, hiszen sokan elhagyták ezt a szakmát, egy biztosabb másikért. Nagyon jól érzi magát a Weisz gumiszervizben, hiszen a munkatársak és a vendégkör is nagyon kedves hozzá.

Győri Tamás üzletvezető hosszú évek óta dolgozik a szervizben. Időjárástól függetlenül már nagyon benne vannak az évszakváltásban, annak ellenére, hogy húsz fokok vannak délutánonként. Nem számítottak még arra, hogy ennyien szánják rá magukat a váltásra. Kicsit félve indultak neki a szezonnak a mostani gazdasági helyzetben, de azt látják, hogy az emberek még odafigyelnek a biztonságukra és szerencsére időben cserélik az autógumi-abroncsokat. Megerősítették a munkavállalói létszámot is, és – elmondása szerint – talán most vannak abban a helyzetben, hogy állni tudják majd az előttük álló rohamot. Közöttük van a fiatal Alexandra is, akiről elmondta, hogy nagyon ügyesen dolgozik, például a két harminckilós felnit úgy csapja a hóna alá, hogy csak „pislognak”, le a kalappal előtte.

Gyakorlatilag a legkisebb gumiabroncstól a legnagyobbig vállalják azok cseréjét. Érdekességként említette meg, hogy a legkisebb ilyen munkájuk egy babakocsi gumizása volt, ez egyedi eset, de nyilván nem erre rendezkedtek be. A legnagyobb kerék eddig például egy 42-es kombájnkerék volt, tehát konkrétan bármit el tudnak vállalni.