A tanév szokásos rendje szerint októberben és novemberben tartják az őszi érettségi vizsgaidőszakot. A pandémia miatt 2020-ban számos intézményben volt lehetőség ebben az időszakban vizsgát tenniük a jelentkezőknek, de visszatérve a régi kerékvágásba, városunkban két iskolában, a Dunaferrben és a Széchenyiben bonyolítják le ezeket.

Idén szeptember 5-ig adhatták be jelentkezéseiket azok, akik rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát szeretnének tenni most ősszel.



Baráth Artúr, a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, több mint száz fiatal jelentkezett náluk vizsgára. Egyre többen vannak azok, akik emelt szintű érettségit választanak, és növekszik azon tanulók száma is, akik előrehozott vizsgát tesznek, könnyítve ezzel a tavasszal esedékes próbatételeket.

Az igazgató vázolta, tulajdonképpen a térséget szolgálják ki, 30-40 kilométeres körzetből vannak jelentkezők, elsősorban diákok, illetve azon fiatalok, akik nemrég fejezték be tanulmányaikat városunkban.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója alapján az őszi érettségi október 14-én a nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak írásbeli vizsgáival veszi kezdetét emelt és középszinten. Ezután következik október 17-én a magyar nyelv és irodalom, majd sorrendben a földrajz, a matematika, a történelem és az egyéb szaktantárgyak. Az írásbelik után november 10–14. között lesznek az emelt szintű szóbelik, majd november 21–25. között bonyolítják le a középszintű szóbeliket, ezzel zárul az őszi érettségi.

Ha már a tanév rendjét említettük, a Dunaferr középiskola meglehetősen sűrű időszak előtt áll. Baráth Artúr vázolta, csatlakoznak a jövő héten esedékes Európai Mobilitási Héthez, ennek keretében hétfőn és kedden megtisztítják, szebbé teszik a kinti és a benti tagiskolájuk környezetét. Szeptember végén lesz a Dunaferr-hét, amelyre már nagyon készülnek különféle színes programokkal a diákságnak. Aztán október 11-én tartják az idei tanév első nyílt napját, kezdődik a beiskolázási kampány. Erre kiemelt hangsúlyt fektet a nagy hagyományokkal bíró szakképző intézmény, amelyet az egyre növekvő tanulói létszám is igazol, idén például kétszáztizennégy fiatal kezdte meg tanulmányait a kilencedik évfolyamon.



A továbbtanulást illetően egy rendkívül fontos változás lép érvénybe már a mostani tanévben is, amely a 2023 szeptemberében kezdődő felsőoktatási felvételi eljárást érinti. A változás három pillére, hogy az alapképzésre és az osztatlan képzésre nem lesz kötelező a legalább egy emelt szintű érettségi vizsga; adott szakoknál az intézmények a már megjelentekhez képest elfogadhatnak középszintű érettségit is az emelt szintű helyett; illetve, megszűnik a jogszabályi minimumponthatár (ami eddig alapképzésen és osztatlan képzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240 és mesterképzésen 50 pont volt). Tény, hogy ezáltal nagyon sokak előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy egyetemen vagy főiskolán tanulhassanak tovább, viszont ezzel egy időben a felvételi követelmények meghatározásában a felsőoktatási intézmények nagyobb szabadságot kapnak, tehát saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy egy-egy szakra milyen feltételeket jelölnek meg, mire adnak többletpontot.