Előszállás - Horváthné Bertalan Klára, az otthon igazgatója elmondta az ünnepségen:

– Nagyon gyorsan elrepült ez a húsz év, amióta ezt az intézményt működtetjük. Az életem az idősekért végzett munkáról szól, mert szeretek értük dolgozni. Nagyon jóleső érzés az, hogy olyanok is ragaszkodnak az itteni elhelyezéshez, akik még soha sem jártak itt nálunk, csupán a jó hírünket hallották. A pozitív visszajelzés nemcsak az én érdemem, hanem a kollektíváé, a kollégáimé, akik velem együtt dolgoznak a mindennapokban. Ezért lett mára száz fő feletti a várólistánk, ami az elhelyezés tekintetében akár két-három évet is jelenthet.

Az elhivatottság csírái

– A munkámnak a szeretetét hazulról hozom – folytatja Horváthné Bertalan Klára. – Az empátiát nem lehet tanulni, ha valakiből hiányzik ez a készség, az válasszon egy másik pályát magának. Jelenleg ötvennégy lakónk van, környékbeli emberek, akiket személyesen és névről is ismerek. Nincs olyan nap, hogy mindenkivel legalább egy jó szóra ne találkoznék. Amíg itt vagyok, ezt a jelenlegi családias hangulatot szeretném fönntartani. Ezek az emberek nemcsak szállást kerestek maguknak, ezért az otthon kellemes ellátottságát, a meghittségét és a jó hangulatát szeretnénk pótolni a számukra. Máig hittel végzem a munkámat. Ami egy hivatás. Minden nap szükség van ránk, és ennek tudatában éljük az életünket. Szívből jön és jó érzés ezt a szolgálatot ellátni.

Ilyés Szilvia intézményvezető és Horváthné Bertalan Klára igazgató



Nélküle nem megy

Horváth József után akkor sóhajtanak a házon belül, ha valami megoldandó technikai problémával találkoznak, pedig ő az intézmény egyik társtulajdonosa. – Két vállalkozást viszek, az építőiparit negyven, ezt az otthont húsz éve. A magamét a feleségem nélkül nem tudtam volna ilyen színvonalon felépíteni. Ez az otthon az ő szíve vágya volt, ezért természetes, hogy én is melléálltam, és máig abban segítek neki, amihez a legjobban értek. Ez a munka lehet, hogy már több is, mint egy hivatás. Amikor a hat évvel ezelőtti felújításra pályázaton nyertünk százhetvenmillió forint vissza nem térítendő támogatást, akkor tizennégy hónapig szinte éjjel-nappal itt voltam. Hatására mindent megismerve éreztem át azt, hogy mit is jelent az idősekről való gondoskodás. A technikai jellegű feladatok megoldására pedig itt vagyunk mi.

Örömmel járunk dolgozni

Ilyés Szilvia, az intézmény vezetője keze alá tartozik a mindennapi munkák megszervezése. Úgy véli:

– Talán a legfontosabb dolog itt a mindennapokban, hogy mi lesz az ebéd. Éppen ezért egy önálló, házias ízekkel dolgozó főzőkonyhát üzemeltetünk, és az itt lakók kedvenc ételeiből válogatjuk össze a heti menüben szereplő kínálatunkat. A napi négy étkeztetés során ez a szempont vezérel bennünket. Ezt a szolgáltatásunkat egy, a mai kornak megfelelő kellemes, lakályos környezetben található elhelyezéssel egészítjük ki. Az internet is elérhető a nálunk élő idős emberek számára. A mindennapi életüket a megértő és barátságos személyzet teszi még kellemesebbé.

Kapcsolat a családdal

– Az ide való beköltözés nem jár azzal, hogy lakóinkat elválasztjuk a családjuktól. A hozzátartozók szabadon, bejelentkezés nélkül meglátogathatják a szeretteiket, mi is szívesen látjuk őket bármikor. A megfelelő egészségi állapotban lévő lakóink gyakran a hétvégéjüket is velük töltik.

Tóth Tamás világi pap, plébános a székesfehérvári Prohászka-templomból félve vitte oda a nagymamáját. De hamar elmúlt minden kétsége. Tóth Tamástól tudjuk:

Tóth Tamás és kedves nagymamája az ünnepségen



– Nagykarácsonyi származásúnak vallom magam, mert a nagyapám, Berényi János a település vegyesboltjának tulajdonosa, és a nagymamám, ahogy őt ismerik az ottaniak, a Juliska néni. Ott élték az életüket, valamint az én drága anyukám is ott született és nevelkedett. Huszonöt éve vagyok pap, és ennyi idő alatt kialakult bennem egy kép az idősotthonokról… Ezért aztán volt bennem izgalom, hogy mi lesz akkor, ha a nagymama ide akar jönni. Hogy miben áll ennek az intézménynek a csodája? Ezt nem tudom megmondani. De az első érdeklődő látogatásomon olyan kedvező benyomásokat szereztem, hogy úgy mentem ki az utcára, a mamának ide kell kerülnie! A belépés pillanatában otthonérzést él meg benne az ember, hiszen tapasztalható, hogy itt szeretik egymást a bent lakó emberek, és ehhez jön ez a magas szintű ellátás, odaadó gondoskodás, valamint a kulturált, szép környezet.