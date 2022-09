A lakossági fórumot szeptember 6-án tartották, a már másfél éve húzódó kálvária során ez volt a második ilyen rendezvény, amelyre több mint száz érdeklődő érkezett. A válaszadói oldalon jelen volt Nesz­mélyi Lóránt, a DVCSH képviseletében, Szabó Sándor, a Brunata Zenner Kft. ügyvezető igazgatója, Csoknyai Zoltán, a Techem Kft. vezető tisztségviselője, dr. Uzonyi Zoltán, az Ista Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója is. Amit csak lehetett, a cégvezetők megválaszoltak, de tulajdonképpen érdemi fejlemény nem lett, mivel a fórumon nem vett részt a város, illetve a DVG oldaláról senki sem, holott a jelen távhőszolgáltatási helyzet az ő döntéseik alapján alakult így, és rajtuk múlik a folytatás is. Szalai Attila elmondta, a fórumra meghívást intézett Pintér Tamás polgármesternek, Mezei Zsolt alpolgármesternek, valamint Bencsik Istvánnak, a DVG Zrt. vezetőjének is.

Mint az a fórumon elhangzott, rendelkezésre állnak a költségosztós adatok.

A DVCSH jelezte, továbbították a társasházi képviselőknek a szükséges adatokat (amelyekkel adott esetben ők is elvégeznék a számlázást). Ezeket a Dózsa Lakásszövetkezet meg is küldte a DVG-nek. A szakemberek vázolták, hogy a teljes számításhoz szükség van az úgynevezett felosztandó mennyiségre, amely a DVG birtokában van; mint szolgáltató ő látja a hőközponti adatokat. Az Ista vezetője elmondta, ahhoz, hogy a költségosztós cégek elkezdhessék a munkát, szükség van arra, hogy a távhőszolgáltatótól, vagyis a DVG-től megkapják ezt a mennyiséget adott épületre és az elszámolandó hónapokra vonatkozóan. Bár keresték a DVG-t, de eddig egyik cég sem kapta meg ezeket az adatokat. Uzonyi Zoltán hozzátette, tudnak és szeretnének is dolgozni, de ehhez a DVG is kell.

Tulajdonképpen az együttműködés hiánya jelenti a legnagyobb akadályt a helyzet rendezésében. Az is megkérdőjelezi a tényleges fogyasztási adatokat, hogy eddig mi alapján küldte a DVG a havi számlákat.



Érdekesség, hogy még a fórumot megelőzően, múlt pénteken váratlan bejelentéssel szolgált a polgármester, miszerint a lakóknak nem kell befizetniük az elszámoló számlákat, mert ezt átvállalja a város (a már befizetett összegeket pedig jóváírják). Ezt a hétfőre összehívott rendkívüli közgyűlésen jóvá is hagyták az önkormányzati képviselők. Azonban a lakossági észrevételek, jelzések alapján ezzel továbbra sincs rendezve a helyzet, sőt, újabb kérdések merültek fel. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy ha most az önkormányzat át is vállalja az elszámoló számlák különbözetét, mi lesz ezután? Hiszen ezzel a tényleges adatok továbbra sincsenek tisztázva. (Lásd az ezzel kapcsolatos keretes olvasói véleményt!)

A fórumon a résztvevők egybehangzóan állították, azt szeretnék, ha a tényleges fogyasztás alapján történne az elszámolás (függetlenül attól, hogy rá kell-e még fizetniük, vagy sem).

A fórum másnapján érkezett meghívó Szabó Zsolt alpolgármester sajtótájékoztatójára, amelyen tulajdonképpen csak megerősítette a közgyűlés hétfőn hozott döntését, miszerint átvállalja a város az elszámoló számlák összegét. Hogy miért nem vett részt a városvezetés, illetve a DVG részéről senki a civil fórumon, Szabó Zsolt azt válaszolta, szerinte nem helyes, hogy vannak olyan politikai pártok, akik ebben a témában politikai vitát szeretnének szítani, és ők minden esetben a lakók érdekeit tartják szem előtt. Az sem egyértelmű, hogy a közgyűlési határozatot követően miként alakul a tényleges fogyasztási adatok mérése. Ezzel kapcsolatban az alpolgármester továbbra is azt állítja, az elszámolási időszak végeztéig az elszámoláshoz megfelelő adatokat a DVG nem kapott. Hozzátette, a következőkben újabb olyan bejelentéseket fognak tenni, amik azt fogják ösztönözni, hogy minden társasházban olyan költségosztó cég legyen, aki ténylegesen elvégzi ezt a tevékenységet, és olyan módon, hogy az használható is legyen.

Összegezve a jelenlegi helyzetet, a távhőszolgáltatási anomáliák továbbra sincsenek egyértelműen rendezve, megválaszolva. Egy hónap múlva itt a következő fűtési szezon. A felkészülés állapotával kapcsolatos kérdésünkre Szabó Zsolt azt mondta: „a DVG a tavalyi évhez hasonlóan kitűnő szolgáltatási színvonalon fogja végezni ezt a tevékenységet”.



Igazságtalan megoldás? Olvasói vélemény szakmai szemmel Elgondolkodtató és tanulságos véleményt olvashattunk, mintegy reagálva a Facebookon a város polgármestere által a szeptember 2-i sajtótájékoztatón tett bejelentésére, amelyet a civil fórum összehívásának hírére szervezett. „Problémáim Pintér Tamás polgármester úr rendkívüli bejelentésével kapcsolatban: 1. Az elszámolás módja ettől még nem lesz jó, a légtérarányos felosztás az adott hőközpontokra ugyanúgy megmarad.

2. Igazságtalan a többi költség­osztós fogyasztóval szemben, hiszen lehet olyan, aki most visszakap 5000 Ft-ot a légtérarányos felosztás alapján, viszont a költségosztós felosztással visszakapna 20 000 Ft-ot. Velük szemben ez igazságtalan döntés.

3. Nem oldódott meg a probléma a 2022/2023. évi elszámolás kérdését tekintve. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás alapján elkerülhetetlen egy újabb légtérarányos felosztási időszak, ami megint aggályos.

4. Nézzük a nem kell befizetni kérdését:

a) Méltányosságból elengedik a számlaösszegeket. Következmény: DVG Zrt.-nél, az áfa fizetendő marad. A fogyasztóknak az elengedett számla összege után 15%-os szja-t kell fizetni, mivel ez egyéb jövedelemnek minősül. Ezen felül meg kell fizetni a 13%-os szociális hozzájárulási adót is. Illetve a 2022. évi szja-bevallásban szerepeltetni kell az elengedett követelésből származó jövedelmet. Azaz az elszámoló számla elengedett összege után 28%-ot be kell fizetni a NAV megfelelő számlaszámára mint adót és mint járulékot. Persze, ezt mindenkinek egyénileg kell megtennie, saját felelősségére. Az ennek elmulasztásából származó kockázat is a fogyasztóé, ami jelen esetben – mivel tömeges elengedésről van szó – igen nagy.

b) Úgy engedik el a fizetési kötelezettséget, hogy jóváírják a számlákat. Ez esetben a fenti adóvonzatok nincsenek, a fizetendő áfa „eltűnik”, jövedelem nem származik. Igen ám, de akkor a teljes épületek számláit jóvá kell írni, mert ez egy diszkriminatív döntés a többi, adott hőközponthoz tartozó fogyasztóval szemben.

5. Csak a lakossági fogyasztókra vonatkozik ez a döntés, mert mint elhangzott pl. az iskolák egyébként is önálló épületek, megegyezik a légtérarányos felosztás a költségosztós felosztással. Nos! Az önálló és más hőközponttól független épületekben található közületi fogyasztóknál nem is kell felosztani a hőmennyiséget. Ott ez adott. A legtöbb közületi fogyasztó pedig a lakóépületekkel közös hőközpontokon keresztül kapja a hőt. Pl. Dózsa György úti, Béke városrészi, Vasmű úti (sorolhatnám még) üzletek, lakóépületekben található pl. ügyvédi irodák, kozmetikák stb., stb. Ők ugyanilyen károsultjai ennek az amatőr elszámolási módnak. Konklúzió: Gyakorlatilag a DVG Zrt. ezzel beismerte, hogy az általa kiadott elszámoló számlák rosszak. Egyébként mi van, ha a képviselő-testület nem szavazza meg. Költői a kérdés?” (Megszavazta – a szerk.)

(A teljes Facebook-bejegyzés a közösségi médiában elolvasható.)



A polgármesteri bejelentés Mint ismeretes, Pintér Tamás polgármester – szeptember 2-án – rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy azt a döntést hozta, átvállalja az önkormányzat a légköbméter-alapú fűtéselszámolások többletköltségét a lakosságtól. (Ezt a városi közgyűlés szeptember 5-én meg is szavazta – a szerk.) Mint ismeretes, a DVG Zrt. által megküldött fűtéselszámolás szerint a meglévő költség­osztók ellenére légköbméter­alapon állították ki a számlákat, holott önkormányzati rendelet is rögzíti, hogy ahol van költség­osztó, ott az alapján kell az elszámolást végezni. A polgármester szerint körülbelül tízezer fogyasztó az eddigi befizetései alapján visszakap majd, de ugyanennyien vannak azok, akiknek még rá kellene fizetniük. Az ő többletköltségeit vállalja át a város most egyszeri alkalommal (akik pedig már befizették, nekik a következő számláikon írják jóvá az összeget) – hozzátéve, azokban a lakásokban, ahol van költségosztó felszerelve. Pintér Tamás elmondta, egyúttal minden jogi lépést meg fognak tenni a DVCSH-val szemben, a kialakult helyzetért a társaságot okolják, kezdve azzal, hogy az energiahivatal határozata alapján 2021. június 30-án minden fogyasztóval el kellett volna számolnia. Hangsúlyozta a polgármester, hogy a költségosztás menetét nem fogják megváltoztatni, az továbbra is a társasházak, lakásszövetkezetek feladata, azoknak kell gondoskodniuk arról, hogy a megfelelő időszakra vonatkozó adatok időben kerüljenek a szolgáltatóhoz. Az újságírói kérdéseknél már Medgyesi Miklós szóvivő vette át a szót. Arra válaszolva, hogy mi alapján állapítják meg a túlfizetéseket, azt mondta, hogy a kiküldött számlákon lévő összegről van szó. Arról is beszélt, hogy nincs évközi elszámolás (a szolgáltatóváltás miatt), az új fogyasztási ciklus az energiahivatal határozata alapján 2021. július 1-vel kezdődött mindenkinél. Több társasházban idén cseréltetnek a lakásszövetkezetek költségosztókat, ezzel a DVCSH helyett új szerződött partner végzi majd a leolvasásokat. Ezzel kapcsolatban a szóvivő azt mondta, az új költségosztós cégnek be kell jelentkeznie a DVG-nél, ekkor történik egy hőközponti leolvasás, és onnantól kezdődhet csak a költségosztós elszámolás (addig nincs olvasott adat, arra a köztes időre légköbméter-arányos az elszámolás).