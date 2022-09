Kedd este. Ez azt jelenti, hogy a Dunaújvárosi Egyetem megkeresztelt hallgatói felöltik magukra legszebb gúnyájukat és közösen ellátogatnak szeretett Alma Materükhöz. Ugyanis itt fogadják azokat a pogány gólyákat, felsőbb éveseket, akiket érdekelnek a hagyományaink, érdekelnek a közösségünk.

Az idei év Valéta Bizottsága tűkön ült már, hogy megismerhesse a pogányságot. Ebben a szezonban 30 bALEK jelölt kezdett neki a kb. 10 hetes kihívásnak, ahol történelmünk, nótáink megtanulása mellett, különböző ügyességi feladatokat kell megcsinálniuk.

„Az okítások alatt számon kérjük azt a tudást, amit hétről hétre bővíteniük kell a jelölteknek. A lexikális tudáson felül úgymond "jégtörő" feladatokkal is készülünk nekik. Ezek leginkább azért fontosak, hogy megtanuljanak együtt dolgozni, nyíljanak meg egymásnak. Ne az egyén legyen a feladat végrehajtásának középpontjában, hanem az egész évfolyam.” -árulta el nekünk Bagoly Zoltán, a 2022/2023-as Valéta Bizottság elnöke. Ezek mellett kötelező esemény továbbá az úgynevezett daltan is, melyeket szintén heti rendszerességgel rendeznek meg.

A DUE Gólyatábor alatt amúgy is könnyen ment az ismerkedés az elsősökkel, hiszen nyitottak voltak az új hallgatók és sokan mutattak érdeklődést a hagyományőrzés felé. Mindezek után az első okításra 30 lelkes bALEK jelölt érkezett, és még ennél is több Firma, illetve Kohlenbrenner. Ebből is látszik, hogy mennyien kíváncsiak a közös ügy iránt.

„Becslésünk szerint az előző évekből kiindulva, ha 20-28 között lenne a keresztelésig jutott jelöltek száma annak már örülnénk. A jelöltek számát élvezhető és könnyen kivitelezhető feladatokkal igyekszünk megőrizni, ismerkedős estékkel, esetleg közös italozással karöltve.” -bizakodott a Praeses.

Az események Burschok számára nyilvánosak, amennyiben a Valéta Bizottság máshogy nem dönt. Az okításokon keddenként este 20 órától találkozhatunk velük, a daltanok pedig szerdánként, szintén este 20 órától kezdődnek a B-clubban.