Júliusban az aktuális nagymesteri ülését tartotta meg a Duna-menti Szent Orbán Borrend. A mostani összejövetel rendhagyó volt, mivel nem a borrend „székházában” tartották meg, hanem a Szőlőhegy egyik présházában.

A napirend pontjai közül lényeges volt, hogy értékelték a Történelmi Magyarországon Működő Szent Orbán Borrendek Szövetségének Találkozóját, amelynek június elején az adonyiak voltak a házigazdái. Egyértelmű vélemény volt, hogy a háromnapos esemény nagyon sikeres volt, a szervezők remek programot állítottak össze. A június végi Koccintás 2022 is elérte a célját, az országos versenybe Adonyban kétszáznegyvenhatan kapcsolódtak be.

Szó volt még a Mátra borvidéki szakmai kirándulásról is, amikor öt borászatot járnak végig a résztvevők.