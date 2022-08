A sürgősségi vérszállításban jelenleg 35 önkéntes teljesít szolgálatot a fővárosi és a debreceni térségben. Köztük van Egresi Péter is, aki lapunknak elmondta, a motorozás révén jó ismertséget ápol Pribil Sándorral és Sárvári Zsolttal is. Már az elején csatlakozott volna a Vérlovagokhoz, ám akkor munkája miatt nem adatott rá lehetősége. Viszont másfél éve oszlopos tagja a csapatnak (a tagok egymás között beosztva, egy-egy ügyeleti napot vállalnak minden héten). A nyáregyházi motorossal arról is beszéltünk, hogy nagyon sok olyan eset van, amely mély nyomot hagyott benne. Az egyik az volt, amikor a Szent Margit Kórházba kellett vinnie vérkészítményt: éppen elromlott a lift, ezért a lépcsőn kellett felmennie, de közben már szaladtak elé a műtőből, és szinte kikapták a kezéből a csomagot, s rohantak vele vissza, annyira sürgető volt a helyzet. - Én úgy vagyok vele, hogy nem akarom tudni, kinek vagy milyen esethez kell a vérkészítmény, csak az a fontos, hogy mielőbb sikerüljön célba juttatnom, oda, ahol szükség van rá- tette hozzá Péter.

Egresi Péter Fotók: Ihász Martin

A közúti közlekedés számos veszélyt rejt magában, kiváltképpen, ha a megkülönböztető jelzést használva gyorsan kell hajtani. Az egyik alapító Vérlovag, Sárvári Zsolt motoros vezetéstechnikai instruktor, aki bármikor szívesen szolgál hasznos tanácsokkal az érdeklődőknek, ahogy tette ezt a szülinapi rendezvényen is. Az elővigyázatosság azonban nem mindig elegendő. Bár az emberek különböző módon állnak a vallás kérdéséhez, a szükség órájában a döntő többség fohászkodik valakihez- ennek tükrében hívták el Stermeczki András evangélikus lelkészt az ünnepségre, aki Isten áldását kérte a Vérlovagokra és a motorosokra, hogy vigyázzon rájuk az úton; és vigyázzon azokra is, akiknek a vérkészítményt szállítják. Egyébként az Evangélikus Motorosok közössége is képviselte magát a vasárnapi rendezvényen: Móritz Péter Gödöllőről, míg Tucsek Gábor Törökbálintról érkezett, mindketten a helyi felekezet tagjai.

Auer Paul Fotós: Ihász Martin

Beszélgettünk egy érdi motorossal is, Auer Paullal. Mint azt lapunknak elmondta, a kezdetek óta nyomon követi a Vérlovagok alakulását, hiszen több barátja is önkéntes szolgálatot teljesít: - Nagyszerű, hogy vannak ilyen segítők, egy ilyen tevékenységet, mint amit ők végeznek, csak támogatni lehet. Igaz, hogy költséges, de életeket lehet megmenteni.