A baracsi lecsófőző fesztiválon a pirított szalonna és hagyma illata egyszerűen annyira beleivódott az agyamba, hogy nem volt kérdés, a munka után én is csinálok otthon magamnak. El is mentem a boltba a szükséges hozzávalókért, közben lelkesen fantáziáltam arról, hogy milyen jól fog esni, ha tojással is megbolondítom majd. Még volt egy kis feladatom, így elkezdtem bepakolni a hűtőbe az alapanyagokat. Némi belső átrendezést igényelt ez a művelet, és a kelkáposzta elgörgetése után szembesültem azzal, hogy mögötte csirkeszárnyak várakoznak feldolgozásra, igen sürgető határidővel. Innen már biztos sejtik, megint rántott husi volt a menü...

