Július és augusztus első fele a nyaralás és a szabadság ideje. A legtöbben erre a mostani időszakra időzítik a nyári vakációt. A gyerekek ugyan élvezik a városnézést vagy a túrázást, de a gyermekes szülők számára az is nyilvánvaló, hogy a tomboló hőségben a vízhez kötődő program és a strandolás a legüdítőbb kikapcsolódás, hiszen a lurkók egyszerűen imádnak pancsolni.

Minden szülő rémálma, hogy csak egy percre veszi le nyáron a gyermekéről a szemét, és a következő pillanatban megtörténik a baj. Egyes statisztikák szerint évente több mint ötszázezer haláleset következik be világszerte fulladás miatt, amelyek harmada a 19 évesnél fiatalabb korosztályt érinti (főleg az 5 év alatti kisgyermekeket).

Ezért sok aggódó szülő figyelmét felkelti, ha arról olvas, hogy a vízben töltött időszak után akár órákkal vagy napokkal is bekövetkezhet fulladás. Ugyanis a cikkek szerint ilyenkor a légutakba és a tüdőbe víz kerül, de az akkor és ott nem okoz komoly problémát, viszont később köhögés, hányás és magas láz kíséretében akár tragikus következményei lehetnek.

Megkérdeztük a Szent Pantaleon Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály vezetőjét, dr. Yousif Mahmood Abdulaziz főorvost, aki lapunk kérdésére válaszolva elmondta, hogy a gyakorlatban nem találkozott még ilyen esettel. Ugyanis, ha egy alámerülés során kialakuló problémáról van szó, az azonnal, nem pedig később okoz bajt.

A kórház gyermekgyógyászati osztályának vezetője szerint az sokkal többször előfordul, hogy a gyermekek szennyezett vizet isznak vagy félrenyelnek. Ha a lubickoló kisgyermek lenyeli a szennyezett vizet, és az a gyomrába kerül, nem kíséri heves köhögés, ijedtség, fulladás. Ebben az esetben a víz szennyezettsége jelentheti a problémát, és bélfertőzés alakulhat ki, ami láz, hányás és hasmenés formájában jelentkezhet. A félrenyelés során pedig bár a tüdőbe kerül a víz, amelyet heves köhögési roham követ, a gyermek akár hányhat is. De a főorvos azt is elmondta, hogy egy köhögésnek is számtalan oka lehet, például nátha vagy allergia, amely kezelés előtti kivizsgálást igényel. Viszont köhögő, hányó, fáradékony, lázas gyermekkel mindenképpen ajánlott haladéktalanul orvoshoz fordulnia a szülőnek.

Ebben az esetben is igaz, hogy a bajt érdemes megelőzni. A legjobb, ha betartjuk az általános biztonsági szabályokat. Ne fürdőzzünk tiltott helyen. Nem lehet kifogás, hogy nincsen tiltótábla, ugyanis mindenhol tilos fürödni, ahol nem szabad. Ez a természetes vizeknél különösen hangsúlyos.

Ne hagyjuk a gyerkőcöket felügyelet nélkül, a kisebbeknek pedig mindig szó szerint a sarkában kell járni. Érvényes ez strandra, természetes vizekre, otthoni gyerekpancsolóra vagy a kertet ékesítő dísztóra is.

Felhevült testtel ne ugorjunk a hideg vízbe, fokozatosan szoktassuk a gyermeket a víz hőmérsékletéhez. Győződjünk meg a mélységről, hiszen természetes vizeknél nagyon gyorsan változhat a meder.

A kisgyerekeket még vízparton homokozni és várat építeni, vagy csupán néhány centiméteres vízben se hagyjuk magukra. Mert megcsúszva, fejüket beütve az orrukat-szájukat éppen ellepő, sekély víz is halálos fulladást okozhat.

Nyaralás idején megérkezéskor érdemes feltérképezni az egészségügyi intézményeket, gyermekgyógyászati ellátást. Vízparton jó, ha tudjuk, hol vannak a vízimentők.