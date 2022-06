Bizakodással telve

Az év első részének a tapasztalatai alapján, a közös tevékenységüket tekintve Lipták Tamás az egyesület elnöke derűsen tervezi az előttük álló időszakot.

-A mai világban folyamatosan szükségünk van arra, hogy összejöjjünk és tovább erősítsük a közösségünket. Ez az alkalom is jól szolgálta ezt a célunkat. Még érezzük a nehéz időszak terhét. Fontos és hagyományos rendezvényeink maradtak el, közöttük az év végi ünnepségek, a nőnapi bálunk és a névnapi összejöveteleink. Fontos volt, hogy legyen olyan alkalmunk, amikor a szabadidőnkben, a közös feladataink elvégzése után találkozhatunk. Fontos volt a számunkra, hogy ez alkalommal három új tagot is üdvözölhettünk ezen a rendezvényen.

Közös fotó az alelnöknek javasolt Vecsei Pálról (b) az ez alkalommal visszavonult alelnökről Pernizsák Mihályról (k) és Lipták Tamás elnökről (j)

Örömmel tapasztalom, hogy felszabadult a lelkünk és már merjük egymás társaságát keresni. Egy korábbi összejövetelünk után ez volt az idei második és most már készülünk, hogy együtt vegyünk részt a Horgász Juniálison a Kis - Dunán. Remélem semmi akadálya sem lesz annak, hogy a régi szokásainkhoz hasonlóan, újra beinduljon az aktív közösségi életünk.

Nem csak mulatságokból áll az életünk

-Eddig „csak” egy jelentős rendezvényünk volt az idei évben. Ez volt a városi borversenyünk, amire büszkék lehetünk, mert közel százhúsz jó minőségű bormintát hoztak fel a gazdák. Az eseményt a távolról jött szakemberek szerint is jó színvonalon bonyolítottuk le.

Horváth Zsolt polgármester Fotók: Balogh Tamás

A tavasz során a nevünkhöz híven kertészkedtünk is, hiszen több helyszínen is faültetésbe kezdtünk a külvégi utcákon. Mellette virágpalántákat adományoztunk a az óvodáknak és a bölcsődéknek. Azt gondolom, hogy a város lakói követhetik a munkálkodásunkat, még ha esetleg nem is tudják, hogy az adott helyszín a mi kezünk nyomát viseli. Szépen, barátsággal, tettekkel végezzük a munkánkat, amihez meg vannak az ismereteink és a gyakorlatunk is. Ezeket nem ad hoc módon, mintegy „partizán akciót”, hanem a szükséges szabálykövető módon végezzük el.

Szelecki Sándor az egyesület tiszteletbeli elnöke és Marika, a felesége

Lendületet vihet a közösség életébe

Vecsei Pált a közgyűlés az egyesület alelnök jelöltjének választotta meg. A tisztsége betöltéséhez azonban előbb az elnökség jóváhagyása is szükséges. A munkájához szőtt tervei már megszülettek.

-A lehetőségeim szerint megpróbálok egy kis „friss vért” lendületet vinni a vezetés munkájába. Az egyesületünk egy szenzációs társaság ebben a formájában is, de a soraikból hiányolom a fiatalokat. Azt szeretném, ha a korosztályomból többen csatlakoznának hozzánk. Ehhez az eddiginél több információval látom el őket, hogy valóban lássák, hogy ez nem egy nyugdíjas klub.

Az ünnepi közgyűlésen

Az viszont tény, hogy a tagságból sokan abba a korosztályba tartoznak. Az már kész szerencse, hogy ők valami örök ifjúsággal, megállíthatatlanul tevékenykednek! Az az igazság, hogy ilyen jó munkabírású embereket én még nem nagyon láttam. Az számít igazán, hogy a lelkükben fiatalok maradtak. Arcról mindenkit ismerek és a nevükről is a többségüket.

Kapcsolat a természet világával

-Kecskeméti lévén, mindig is városi ember voltam. Aztán ide nősültem Földvárra. A feleségem családja révén ismerkedtem meg a szőlőműveléssel és a borkészítéssel is. Főleg az apósom oltotta belém ennek a szeretetét. Aztán lehetőségem lett egy pince megvásárlására a Burgundia pincesoron, általa aztán végérvényesen hazaérkeztem a kertészkedők közé.

Főfoglalkozásomat tekintve informatikus vagyok és ez az említett tevékenység tökéletesen kikapcsol és felfrissít engem. Akár főállásként is eltudnám magamnak képzelni, ha megtudnék élni belőle. Most már egyre több időt töltök itthon, bár a munkám Budapesthez köt, de amit lehet azt hazulról végzem el. Szabadidőmben pedig szívesen tevékenykedek a szőlőben és a kertben.