Dunaújváros - A Pentele Sport, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 1988-ban alakult. 1988 óta harminckét alkalommal rendezték meg az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepséget, amelyből nyolc a városi ünnep is volt egyben.

Harminc alkalommal rendezték meg a pentelei napot. Hagyományőrző gasztronómiai versenyekkel, így bor-, böllér-, pálinka- és süteményversennyel. A Szent Pantaleon Zarándoklatnak nyolc éve a hagyományőrzők a fő szervezői.

Tíz alkalommal bonyolították le a pentelei kolbászfesztivált. A fentieken kívül több hagyományőrző bált rendeztek, mint például a januári farsangi bált, a nősember bált, a szüreti bált, az iparos bált, az aratóbált, a vízimolnár ünnepet, a pentelei búcsút – foglalta össze a pentelei hagyományőrzők múltját Szabó Tamás elnök.

Szabó Tamás elnök is köszöntötte a pentelei hagyományőrzők közgyűlésén a megjelenteket Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Szabó Tamás kiemelte, hogy céljuk az is, hogy bemutassák a pentelei hagyományokat.

Majd Sára András, a jelölőbizottság elnöke megtette javaslatát az új elnökségre, amelyet a tagság meg is választott. (Az egyesület ötvenöt tagja közül negyvenöten vettek részt a közgyűlésen.)

A jövőben Szabó Tamás, Fáncsikné Hamar Éva, Vince-Pál László, dr. Kelemen Gyula lett a pentelei hagyományőrzők elnökségének a tagja.

A hivatalos program után a megjelentek hosszasan beszélgettek a pentelei kovácsműhely sorsáról, a Rudnyánszky-kúriáról, amely a pentelei kastély. De szóba került a Szalki-sziget (Pentelei-sziget) helyzete is.



Tóth László, az egykori vezérigazgató ma már pentelei - Az eseményen ott volt Tóth László, a Dunaferr Zrt. utolsó magyar vezérigazgatója is. Ő egyébként nem pentelei, sőt, nem is dunaújvárosi, a Tolna megyei Csikóstőttősről származik. Jelenleg Dunaújvárosban, Újtelepen éli a nyugdíjas éveit. A pentelei hagyományőrzőknél nem véletlenül volt vendég, hiszen sokat segített és segít a civil szervezetnek, a Pentele egykori női futballcsapatát is támogatta. A Dunaferr Zrt. korábbi vezérigazgatóját találkozásunkkor megkérdeztük, hogyan látja a vasmű helyzetét. – Sötétnek, és nem látom, mi lehet a kilábalás. Jogtalanságok, szabálytalanságok kísérik a cég működését. A Dunaferr sportélete is ennek a következménye, sajnos semmi sem működik úgy, ahogy kellene.