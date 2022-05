A fűnyírók hangos zümmögése közepette kérdeztük Németh László főszervezőt, egyesületi vezetőt.

– 2009 óta ápoljuk, gondozzuk az arborétum területén megtalálható növényeket. Az idei tavaszi alkalomra – merthogy évente kétszer is összejönnek az önkéntesek – közel harmincan jelezték érkezésüket és aktív részvételüket a munkában. Szinte rekordszámba megy ez a létszám.

Németh László főszervező Fotók: Horváth Lászlő

A legnagyobb feladat most a fűnyírás, hiszen az elmúlt napok esőzései alaposan megnövesztették a növényzetet. Sajnos a terület nagysága miatt még így is elég kevesen vagyunk erre a tevékenységre. A télen lehullott száraz ágak összeszedése, ledarálása is komoly kihívás elé állítja a tagokat. A darálékot, mulcsot természetesen a fák tövéhez tesszük, biztosítva a növényeknek a tápanyagok. Itt a hölgyek is aktív munkát végeznek, mert a fák tövét a borostyántól ők szabadítják ki. Szerencsére az idén nagy az összefogás. A mostani akciónkra háromnegyed részben egyesületi tagok jelentkeztek Dunaújvárosból, Perkátáról, Mezőfalváról, a többiek pedig falubeli önkéntesek – hallottuk a munka rögtönzött szünetében.

A 82 éves Fritz József és Varga János az ágakat darálja

Németh Lászlót amúgy sem lehet sokáig feltartani. Riportunk végén már szaladt is tovább társaihoz, hogy szervezze, vezényelje a munkafolyamatokat, amelynek során maga is egy-egy területet rendbe rakott.