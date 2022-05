Az esemény megkezdése előtt beszélgettünk Vargáné Kovacsik Mariannával, aki elmondta, minden nebulójuk részt vesz az eseményen, már csak azért is, mert két vegyes csoportjuk van. (A vegyes csoport azt jelenti, hogy a háromtól a hét­évesig minden „évfolyam” képviselteti magát.)

A bemelegítő tornagyakorlatokat Hajnal Szandra vezetésével végezték a gyerekek Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Ami biztos, hogy az intézmény óvodapedagógusai remek programot állítottak össze a kicsik számára. Hajnal Szandra vezetésével egy kimondottan jó hangulatú zenés tornával kezdtek felvezetésként az óvoda körüli futásra. A futásnak egy szabálya volt, amit az egyik óvó néni közölt a picikkel, hogy ez nem verseny, ezért ő fut elől, és senki sem előzheti meg. A futáson részt vehettek a szülők és a nagyszülők is, akik ugyanolyan lelkesek voltak, mint a nebulók. A futás közben megérkezett a sokak által nagyon várt rendőrautó, majd begurult a tűzoltóautó is.

A picik együtt futottak a szülőkkel, nagyszülőkkel

Vargáné Kovacsik Mariannától azt is megtudtuk, a Kihívás napján adták át az új játszóterüket, ami a Mozgás és mese alapítványuk és a szülők segítségével készült el 700 ezer forintból.

A futás után eljött az idő arra, hogy a gyerekek felfedezzék a játékállomásokat, köztük a horgászat, a lovagi torna, a célba dobás, a lépegető labirintus és a családi ügyességi feladatok helyszíneit.

A Kincskereső óvoda új játszótérrel gazdagodott

Egy ilyen eseményből talán nem is szabad elmaradnia a kutyás bemutatónak, hiszen a gyerekek imádják az állatokat, a kutyusoktól is csak igen kevesen félnek. Ebédig a babaházban tetoválószalon működött. Ebéd után, ami a piciknek a szokásos volt, a szülőknek is jutott zsíros kenyér, következett a Légybekapó béka elnevezésű kreatív tevékenység, valamint a különböző ügyességi játékok.