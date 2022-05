Múlt héten sajtótájékoztatón jelentették be, hogy június 2-án délelőtt tíz órakor (a korábban rosszul írt május 31. helyett-a szerk.) megnyitja kapuit az Aquantis Élményfürdő. A csúszdás medencét felújítják, az várhatóan majd csak július közepén fogadhatja a fürdőzőket. A belső medencék és a belső térből a vízben is megközelíthető külső medence is használható lesz. A szaunarészleg is működik minden nap déltől este nyolc óráig. Emelik a belépőjegyek árát, de mint a tájékoztatón elhangzott, szintén húsz százalékkal emelik a helyi lakosok kedvezményét is. Nyitvatartás minden nap délelőtt tíz órától este nyolc óráig.