Az elmúlt évtizedben fokozatosan fejlődő és egyre több területen eredményes munkát végző intézmény május 10-én, kedden egy egész napos, szakmai előadásokat is felvonultató programsorozattal ünnepel.

Közös zenélés, tortaszeletelés és előadások

A Szertelen ház szakmai vezetője, a jubileumi program szervezője Baksáné Tringer Andrea a kezdetekkel kapcsolatban felidézte:

– Tizenkét évvel ezelőtt, három másik településsel párhuzamosan Dunaújvárosban is végeztek a szakemberek egy átfogó, mélyebb drogkutatást. Ebből világosan kiderült, hogy a kábítószer jelen van a városban, és e probléma sokakat komolyan érint. Minderre reagálva az önkormányzat segítségével a Magyar Református Egyház létrehozta ezt a ma is működő intézményt. Tíz év alatt hosszú utat jártunk be, számos tapasztalattal gazdagodtunk, május 10-ére pedig tartalmas programokkal készülünk. Reggel kilenc órától már várjuk vendégeinket. Fél tízkor Czeglédi Péter Pál református lelkész által vezetett zenés áhítattal kezdődik a programsorozat, majd 10 órától Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus, számos népszerű kötet szerzője tart előadást, ezúttal kiemelten a játék- és pornófüggőségre koncentrálva. Az ebédszünet után jön a kis ünnepi ceremóniánk, amelynek keretében köszöntjük majd az MRE drogmissziójának alapítóját, Erdős Esztert, valamint az intézményünk vezetőjét, Centgráf Károlyt. Zárásként pedig a ma már a Szertelen házban dolgozó Csernus Zoltán tapasztalati szakember életút-előadását hallgathatják meg a résztvevők.