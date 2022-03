A lényeg az, hogy a visszajelzések alapján mindenki elégedett volt.

– A nyílt napunknak az volt a célja, hogy felhívjuk a szülők figyelmét az óvodánkra. Öt család érkezett hozzánk gyerekkel, volt egy ikerpár is. Birtokba vették az óvodát, a szülők és a kicsik együtt játszottak, használták a tornatermet is, mindenki jól érezte magát. Számunkra a legfontosabb, hogy négy család is úgy döntött, hozzánk íratja be a gyerekét – tudtuk meg Molnárné Miklán Jolántól.

A nyílt nap érdekessége volt, hogy azok a családok is képviselték magukat, akik már „csiperkések”.

A gyerekek, a szülők és az óvónők együtt játszottak Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A szülők megismerkedtek egymással, a régiek elmondták az újaknak a tapasztalataikat. A Csiperkébe járó ovisok pedig meg- és bemutatták a játékokat. Végül is egészen családiasra sikeredett az összejövetel, volt egy kis evés-ivás is, a vendég­gyerekek ajándékokat kaptak, egy-egy filcből készített cicát és macit, ugyanis a Csiperke két csoportját erről a két állatról nevezték el.

Az óvodavezető kitért még arra, hogy nagyon pozitív volt minden, és ez a szombat dél­előtt azoknak a szülőknek is hasznos volt, akiknek a gyerekei már a Csiperkébe járnak.

Babics Alex ujján a Maci csoport jelével, egy filcmackóval

Hét közben nagy a rohanás, a szülők szinte csak lerakják a gyerekeket, majd délután értük jönnek, és már mennek is tovább. Ezúttal azonban ők is mélyebben megismerhették az óvodát, méghozzá a saját gyerekeik segítségével. Sőt, a szülőknek is több idő jutott egymásra, mint a hétköznapokon. Talán sokat elárul az, hogy a kétórás program közben senki sem távozott, mindenki végig maradt.

Ivanics Anna egy kosárral foglalta le magát

Az óvoda március 11-re is tervez egy nyílt napot.

A Csiperkével kapcsolatban fontos információ, hogy a Dunavecsei Református Egyházközség a fenntartója, két tizenötös létszámmal működő csoportjuk van, vagyis kis létszámú csoportokban folynak a foglalkozások. Néptáncot és bibliai ismereteket is tanulnak a kicsik, de az utóbbi nem kötelező. A képzésekben benne van a szivacskézilabda (a kézilabda előszobája), és az angoloktatás is. Mindezek nem jelentenek külön elfoglaltságot a gyerekek számára, mert a képzések az óvodai időben történnek.

Fotók: LI

