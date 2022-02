Mint már olvashattak róla lapunk hasábjain is, a Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása című kormányzati lehetőség keretében buszfordulót alakítanak ki Kulcson. Az új buszforduló kialakítására azért van szükség, mert a jelenlegi buszvégállomás a település belső részén található. Ezáltal nem érinti a buszjárat a település valamennyi pontját, illetve távol esik a 6-os számú főút melletti, Kulcs település helyközi megállójától. Pedig jelentős utasforgalom bonyolódik, azonban nincs közvetlen buszmegálló csomóponti kapcsolata a helyi járatokkal.

A sportpálya mellett már folynak a munkák az új buszforduló kialakításához Fotó: Török Tímea

A régen várt projekt megvalósításával lehetővé válik a helyi adottságokhoz és igényekhez illeszkedő települési infrastruktúra-szolgáltatás és kínálat bővítése. Jelenleg a kivitelező a fejlesztési feladatokat készíti elő.

Várhatóan a teljes megvalósulásra 2022 június végéig kell várniuk a kulcsiaknak. Az elnyert támogatás: 44 millió 800 ezer forint.

– Már régen a céljaink között szerepel ez az újabb buszfurdoló megépítése. Nagyon örülök, hogy erre a célunkra is sikeres pályázatot tudtunk beadni és elnyerni. Mert ez nagyban megkönnyíti majd a tömegközlekedéssel utazó kulcsi lakók, köztük rengeteg diák életét is. Ezúton is nagyon köszönöm a pályázat elkészítésében közreműködő kollégáim munkáját, az önkormányzat képviselő-testületének egységes fellépését, valamint Magyarország Kormányának a támogató segítségét is – tette hozzá Jobb Gyula polgármester.