A Highlights of Hungary egy nonprofit kezdeményezés, amely évente, kategóriák nélkül díjazza a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket. Mint azt a szervezet honlapján írják, céljuk, hogy a kiválóság, a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén elismerjék és széles körben megismertessék a leginspirálóbb történeteket, valamint, hogy közösséget szervezzenek azok alkotói és alakítói köré.

Ezt a mostani, immáron nyolcadik alkalommal meghirdetett akciójukat 2021 szeptemberében kezdték. Első körben kiválasztották a program nagyköveti csapatát, hogy aztán a közel száz nagyszerű történetet tartalmazó javaslat közül felállítsák az ötven legkiemelkedőbbet bemutató listát decemberre. Két nagykövet, Bagossy Norbert, a Bagossy Brothers zenekar tagja és Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítója, vezetője voltak, akik a vérlovagok csapatát mindenképpen a közönség figyelmébe ajánlották. Február 17-ig várták a szavazatokat a jelöltekre. A díjátadó ünnepséget február 24-én tartották, amelyen kiderült, hogy a közönség a vérlovagoknak ítélte meg az első helyezést.

Ötven önkéntes alkotja a vérlovagok csapatát már

Az elismerést Laposa Zsolt és Sárvári Zsolt vette át. Mint azt a gálán Sárvári Zsolt elmondta, az első helyezésért járó kétmillió forintot egyértelműen benzinköltségre fogják fordítani. Eddigi tankolási „rekordjuk” 1,1 millió forint volt egy hónapban. Hozzátette, nyilván az lenne a jó, ha minél kevesebbet kellene menniük, de ha segítség kell, azonnal indulnak a szükséges vérszállítmányokkal.

A vérlovagok csapatát 2020 nyarán alapította meg öt olyan személy, akiket közös szenvedélyük, a motorozás kötött össze: Sárvári Zsolt, Esztocsák Sándor vezetéstechnikai instruktorok, Buch Tibor színművész, Erdélyi Krisztián, az Ossian zenekar basszusgitárosa és Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány elnöke.

Mint azt annak idején Pribil Sándor lapunknak elmondta, a motorozás adta az önkéntes szolgálat ötletét: azt vállalták fel, hogy az Országos Vér­ellátó Szervezettel együttműködve sürgősségi vérszállítással segítenek a kórházaknak. Civil kezdeményezésről van szó, mindent önkéntesen, saját erőből vállaltak fel. Egy évvel később már bővítették a csapatot az ország más régiójában, Debrecen környékéről is csatlakoztak hozzájuk.

Mára a speciális jelzéssel ellátott járműállományukat tizenkét motor és három autó alkotja, amelyeken ötven vérlovag teljesít életmentő szolgálatot mindennap, díjazás nélkül. A járművek tulajdona és működtetése a Magyar Mentőszolgálat Alapítványhoz tartozik, ez a szervezet szerződik a kórházakkal és az egészségügyi ellátókkal, hogy aztán kérésükre azonnal célba szállítsák a vérkészítményeket.

A mostani díj kapcsán Pribil Sándor elmondta, álmukban sem gondolták volna, hogy a másfél éve indított kezdeményezésük ilyen sikert ér el. Ez azt bizonyítja, hogy civilként meg lehet mozdulni fontos kérdésekben, jó ügyekért, egy kis összefogással olyan tevékenységet lehet végezni, amelyet a társadalom is jónak, hasznosnak tart, és amely nem kerül az adófizetők pénzébe. Mint mondta, ilyen jellegű kezdeményezésre, felelősségteljes vállalásra ennél az ágazatnál még nem is volt példa Magyarországon. Arra is felhívja az állami feladatokat ellátó szervezetek figyelmét, hogy mekkora lehetőség rejlik a civilekben.

Hozzátette azt is, hogy számukra ez a díj hatalmas lökést is jelent a szolgálatukban, arra bátorítja őket, hogy szervezetileg is továbblépjenek más régiókba is.

Lapunk kérdésére elmondta, tavaly 1112 esetben vonultak, a megtett kilométerszám meghaladja a félmillió kilométert is: nincs olyan szegmens az országban, ahová ne vittek volna sürgősségi vérkészítményt, legyen az Győr, Pécs vagy Kaposvár. Fontosnak tartják az országos hálózat kiépítését, amelyet a magyar állammal, a megyei szervezetekkel való közös együttműködés előbbre tud vinni.