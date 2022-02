Tizenöt métert zuhant egy használaton kívüli kút mélyére a 4 éves kisfiú, Ruben Előszálláson. Az esetről lapunk is írt múlt pénteken a tűzoltóktól, a katasztrófavédelemtől kapott információk alapján. Társlapunk, a Bors a helyszínen járt, és a következőket írta: csupán egy pillanat – ennyi idő elég volt ahhoz, hogy egy boldog, játékos perc kis híján tragédiába fulladjon a Fejér megyei Előszálláson szerdán délután. A négyéves Ruben ugyanis éppen szüleivel volt látogatóban Londonból az előszállási anyai nagyszülőknél, amikor a visszautazás előtti búcsúzkodást megelőzően még kiment játszani családjával a kertbe. Az örökmozgó kisfiú egy óvatlan pillanatban felugrott a borostyánnal benőtt, régóta nem használt kút peremére, amin másodpercek alatt keresztülbukott, egyenesen le, a 15 méteres mélységbe. Ez körülbelül háromemeletnyi mélység.

Ez a nagy borostyánbokor nőtte be a kutat, amibe beleesett a kisfiú

A nagypapa, Tamás az udvarról nézte végig a balesetet.

– Egy pillanat műve volt, nem több. Azt a kutat régóta nem használtuk, víz sem volt benne, le is volt fedve tetővel, ezt nőtte be a borostyán – mondta a Borsnak a nagyszülő. – Egyik percben az unokám felmászott a kút szélére, és már át is billent rajta.

A család azonnal hívta a mentőket és a tűzoltókat, akik először a borostyán gyökérzetét tépték fel óvatosan, hogy az ne essen a rémült kisfiúra, majd mentőkötél segítségével ereszkedtek le a kicsihez. A tűzoltók eközben folyamatosan szóval tartották Rubent, amíg végül a mentőkkel egyeztetve az egyik kolléga magához ölelve hozta őt a felszínre.

A tűzoltók folyamatosan beszéltek hozzá Fotók: katasztrófavédelem

A gyereket ezután súlyos sérüléssel szállították kórházba, a gyors szállítás érdekében mentőhelikopter vitte el a háztól. Anyukája, Mária folyamatosan fia mellett volt. A nagyszülők elárulták, szerencse a szerencsétlenségben, hogy Ruben állapota javult.

Társlapunk cikkének megjelenésekor még csak remélni tudták, hogy pénteken hazaengedik a kisfiút a kórházból. Mostanra ez valósággá vált. Mint megtudtuk, Rubent pénteken valóban hazaengedték, jól van. Jó egészséget kívánunk neki! Beszéltünk Farkas Imrével, Előszállás polgármesterével is, aki lapunknak elmondta: „Megtettük, amit mi megtehettünk, hogy ilyen eset ott többé ne fordulhasson elő. A nagyszülők kérték, segítsen nekik az önkormányzat lefedetni a kútjukat. Azonnal intézkedtem, és olyan erős fedelet ácsoltak rá, hogy tíz ember táncolhatna rajta.”