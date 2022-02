Akik végigkísérték a játékot, összegyűjtötték és beküldték a kuponokat, nagy eséllyel indulnak az 5 000 000 Ft-os fődíjért. Viszont nem kell elkeseredniük azoknak sem, akiknek nem sikerül a fődíj, ugyanis további értékes nyeremények várnak gazdára: 5 x 1 000 000 Ft és 25 x 100 000 Ft értékű vásárlási utalvány, valamint 25 darab wellnesshétvége.

Ügyeljen rá, hogy a kuponokkal felragasztott játékszelvény március 14-ig érkezzen be hozzánk a Mediaworks Hungary Zrt. 3501 Miskolc, Pf. 178 címre! Amennyiben több szelvényt is sikerült összegyűjtenie, ezeket külön borítékban adja fel! Figyelje továbbra is a napilapot, hiszen a sorsolás március 29-én 10 órakor lesz! A nyerteseket telefonon értesítjük, pár nap múlva pedig a napilapban közöljük a szerencsés olvasóink névsorát. Várjuk együtt a sorsolást, köszönjük, hogy velünk játszanak!