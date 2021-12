Utána Kronászt Margit történész-muzeológus, az Intercisa Múzeum munkatársa beszélt történeti áttekintéssel a kitelepítésekről. Az összefoglalójából megtudhattuk, hogy a Magyar Dolgozók Pártja kezdte Sztálin utasítására a téeszesítést, a kollektivizálást. A jobb módú gazdákat kulákoknak bélyegezték meg, és készültek el a kuláklisták. Azonban nemcsak gazdag parasztok, hanem a szegények, a papok és a tanítók is kuláklistára kerültek, vagyis az értelmiséget is kiiktatták. 1950. november 30-án fél órája volt mindenkinek arra, hogy egy zsák gabonát, egy lovat, egy disznót, és személyes holmikat magához vegyen, majd marhavagonokkal elszállították őket. Penteléről Szarvasra, Túrkevére, Hajdúnánásra, Püspökladányba és Kondorosra kerültek a családok. Hogy hány családot érintett a kitelepítés, arról nincs biztos adat, 40 és 46 közé teszik ezt a számot. 1953-ban jött a fordulat, amikor Sztálin meghalt, és Nagy Imre lett a miniszterelnök, aki a mezőgazdaságot fejleszteni akarta. A penteleiek 1957. március elsején térhettek vissza szülőföldjükre. Több, száz évnél is régebben Pentelén élő családot érintett a kitelepítés.