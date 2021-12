Mint írta, sokat küzdött ezekért a célokért, amelyek most állami segítséggel megvalósulhatnak. Az egyik egy fontos dunaföldvári beruházás alapjait teremtheti meg, miután az önkormányzat a Béke tér 1. szám alatti, műemlék épület komplex felújításának előkészítésére kapott közel 25 millió forintot. A városközpontban található ingatlanban korábban bérlakások voltak, ám annak műszaki és esztétikai állapota jelentősen leromlott az elmúlt évtizedekben. Az önkormányzatnál régóta ismert a gond, folyamatosan keresték a lehetőséget megújítására, azonban ehhez először ki kellett üríteni az épületet.

Az épület állaga hosszú évek alatt jelentősen leromlott Fotó: Gallai Péter

– A tervünk az, hogy bérlakásokat alakítunk ki benne, de nem munkás- vagy szociális szálló lenne, hanem minőségi otthonokkal piaci alapon működne. Tudjuk, a városban hiány van albérletből, és egyre nagyobb igény mutatkozik a fiatalok részéről erre a családi házak helyett. Arra is gondoltunk, hogy az atomerőmű építése miatt lennének olyan kvalifikált szakemberek, akik ide költöznének családostul, akár hosszabb távra is. Ezzel is vonzóvá szeretnénk tenni Dunaföldvárt. Felbuzdultunk a könyvtár sikerén, amikor szintén egy műemlék épületet tudtunk csodálatosan megmenteni és új funkcióval ellátni – mondta a döntést örömmel fogadva dr. Süveges Árpádné alpolgármester.

Már csak azért is, mert a város ikonikus épületével valamit kezdeni kell, hiszen komoly problémák vannak vele és minél előbb orvosolni szükséges ezeket, mielőtt visszafordíthatatlanná válik a folyamat. Azonban műemlék jellege miatt erősen behatároltak a lehetőségek, meg kell felelni számos előírásnak, s így a felújítási költségek is magasabbak.

Megjegyezte, minden lehetséges fórumot felhasználtak, hogy támogatást szerezzenek erre a fejlesztésre, az első lépés most Süli János hathatós közbenjárásával megvalósulhat. Amint a kész tervekkel rendelkeznek, akkor már azonnal indulhatnak például pályázatokon.