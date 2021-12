A tematikus napok mindig sikeresebbek, mint a hagyományos véradási napok, hiszen ilyenkor a donorokon nincsen meg az a nyomás, ami egy kórházi közegben vagy a vérellátóban megvan. Ilyenkor kevesebb a szorongás, nagyobb a véradási hajlandóság – tudtuk meg a helyszínen Feth Katalintól, a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezetének vezetőjétől.

Feth Katalin <br> Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Mint mondta, több ilyen tematikus napot is szerveztek idén, mind sikeres volt, s a Mikulás-napi is annak ígérkezett, hiszen már a kezdéskor, délután két órakor vagy húsz donor érkezett az MMK-ba. Nekik ezúttal is kis finomsággal kedveskedtek a szervezők, mi mással, mint egy-egy tábla csokoládéval, ami Mikuláskor a leginkább autentikus. Feth Katalin azt is elmondta, hogy idén ilyen tematikus napot már nem szerveznek, de év végéig még többször is lesz lehetőség a véradásra.

Sokan éltek a lehetőséggel, és adtak vért kedden

Erre – mint mondta – szükség is van, mert a pandémia, a koronavírus-járványtól való félelem hatott a véradási hajlandóságra, illetve a középiskolás véradási napokat nem tudták kihasználni, ami sajnos a rendelkezésre álló vérmennyiség számában kissé érzékelhető is.