A környezetünkért, Földünkért való tenni akarás lebegett a szemünk előtt, amikor csatlakoztak a dunaújvárosi Hamburger Hungária Kft. felhívásához. Ez a kizárólag újrahasznosított papírnyersanyagot feldolgozó cég folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogy a fiatal generáció figyelmét a környezettudatosságra irányítsa. Ennek jegyében szervezték „A PAPÍR KÖRFORGÁSA” elnevezésű kampányukat, melynek most intézményünk is részese lett.

Fotók: dszc.hu

A kampány részeként vállalták, hogy kollégiumi csoportjaikban és iskolai osztályainkban megnézik a papírgyártásról készített PowerPoint ismertetőt, ill. a népszerű influencer, Attis (YouTube-Tanulom Magam csatorna) által forgatott kisfilmet, melyben a diákok számára közérthető módon, informatívan járja körbe a hulladék-újrahasznosítás témáját, írj a dszc.hu.

A „Rudas” eddig is igyekezett már bekapcsolódni a szelektív hulladékgyűjtésbe (a kollégiumban nagy mennyiségben keletkezik műanyagpalack-hulladék, ezt már 2. éve külön gyűjtjük), s most a Hamburger Hungária Kft.-től kapott szelektív gyűjtőkkel a papírhulladékot is jó helyre tudjuk elhelyezni.

Bízunk benne, hogy szelektív gyűjtésünkkel és az új ismeretekkel is erősíteni tudjuk az iskolás korosztály ÖKO-tudatosságát!

A Rudas részéről Szemenyei István igazgató úr, Nagyné Fauszt Csilla igazgatóhelyettes és a kollégiumi munkaközösség vezetője, Kincsesné Zavodnyik Júlia vette át a Hamburger Hungária Kft. ajándékát, az újrahasznosított papírból készült székeket, szelektív gyűjtőket és a papír újrahasznosítását bemutató transzparenseket. A program iskolai gondozója Haász Marianna nevelőtanár.