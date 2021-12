– Az a legfontosabb, hogy tudják az érintettek, igenis van megoldás a problémára. Egy életünk van, legyen önbecsülésük, és merjenek segítséget kérni, merjenek kilépni egy bántalmazó közegből. Bármikor kérhetik a rendőrség segítségét a 112-es vagy a 107-es segélykérő telefonszámokon – hangsúlyozta Kiss Dénes. Mint mondta, arra is van megoldás, ha valaki kihagyná a rendőrséget. Helyben az Útkeresés Segítő Szolgálat tud segítséget nyújtani a családoknak. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatnak is van ingyenesen hívható zöldszáma, ahol még jogi tanácsot is tudnak adni, illetve titkos menedékházat is üzemeltetnek (bantalmazas.hu). Segítségért lehet fordulni a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen szervezethez (nane.hu) is.