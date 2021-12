Minden óvónő, az intézmény valamennyi csoportja részt vett a tevékenykedésben, a szülők is aktívak voltak, még az otthon betegeskedő gyermekektől is érkeztek alkotások. A „papírköltemények” fotóit feltöltötték a Manóvár óvoda zárt csoportjának közösségi oldalára, ahol a szülők és a gyerekek szavazhattak a szerintük legszebb munkákra. A papírcsodákat kiállításon is megmutatják, és hétfőn 10 órakor a Dunaújvárosi Magyar Papírmúzeum főmunkatársa, Kusler Zsófia is részt vesz a díjátadón és megtekinti a kiállítást, beszél a gyerekeknek a papírhulladék újrahasznosításának fontosságáról.

