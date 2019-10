Útfelújítás a Széchenyi téren

A napokban kezdődött el a belvárosban található Széchenyi tér útjának felújítása. Lőrinczi Konrád, a 2. választókerület önkormányzati képviselője lapunknak azt mondta, a tervek szerint a jövő héten befejezik a munkálatokat a Duna-Via Kft. szakemberei.

Az udvarban lévő utat teljes hosszában és szélességében felújítják, új burkolatot, szegélyeket és vízelvezetést is kap majd. A képviselő elmondta, az út már nagyon rossz állapotban volt, a beruházás időszerű. A körzet valamennyi projektjét a lakossági visszajelzések alapján ütemezi, fontos számára az elégedettség. Ez alapján lett kialakítva korábban a Széchenyi tér közepén lévő virágoskert is. Ugyanakkor probléma volt, hogy a Széchenyi tér közepén lévő virágoskert körüli járdán nagy felületen megállt a víz. Ennek a megoldására a virágoskert körül térköves járda lett kialakítva a vízelvezetés megoldására, az ágyás új szegélyt és friss növényeket kapott.

A Széchenyi tér Dózsa György út 17–25. közötti szakaszát is érinti a soron következő projekt. Jelenleg az udvarban szabálytalanul parkolnak az autók, ezért szabályos, új parkolóhelyek kialakítása a cél. Ezt két ütemben valósítják meg, így a munkálat alatt is marad parkolóhely. A parkoló kiépítése az útfelújítási munkálatok befejezése után kezdődik. Az előzetes tervek szerint ez legalább három hetet vesz majd igénybe az időjárás függvényében, de mindenképpen elkészülnek az ősz folyamán. A képviselő elmondta, hogy a további tervek, elképzelések a lakosság igényei alapján kerülnek meghatározásra. A jövőbeli tervek egyike a gyalogosok biztonságát jelentő járda kialakítása is, ugyanis jelenleg csak a gépjárműforgalom számára kijelölt helyen tudnak áthaladni az emberek.