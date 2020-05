Kényelmes kád vagy praktikus kabin?

A kényelem és a praktikusság is fontos szempont lehet a fürdőkád vagy a zuhanykabin kiválasztásánál.

Legyen szó építkezésről vagy felújításról, a fürdőszoba kialakításánál sokszor kardinális kérdésként merül fel, hogy a fürdőkád vagy a zuhany­kabin lenne a legjobb megoldás. Mindegyik mellett találunk érveket és ellenvéleményeket, ám a legfontosabb, hogy mindenki megtalálja a saját igényeinek és a helyiség adottságainak megfelelő darabot.

A tusoló jóval kisebb alapterületet foglal el, mint a kád, így egy kisebb méretű fürdőben ideális választás lehet. Számos méretben és kivitelben kaphatóak zuhanykabinok, ezáltal akár egy tágas fürdőszobában is, néhány extra funkcióval – masszázzsal, zenelejátszással, LED-fényekkel – hangulatos és praktikus megoldás lehet. A zuhanytálca és a kabin tisztítása kevésbé körülményes, mint a kád suvickolása.

Ellenben egy fárasztó nap után mi is lehetne jobb, mint egy kellemes habfürdőzés? Ugyanez igaz lehet a téli zimankó idejére is, amikor egy forró fürdő egyszerre melengeti a testet és a lelket. A fürdőkád szűkös és tágas térben egyaránt jó megoldás lehet, hiszen a különféle ívelt formájútól kezdve a szabadon álló kivitelig rengeteg forma és stílus közül választhatunk. Nem mellékes persze az sem, hogy a kádban, ha arra vágyunk, egy gyors zuhany is kivitelezhető.