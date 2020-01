Ismét városunkba látogatnak a Pannon Filharmonikusok

2020. január 18-án (szombat) este 19:00 órai kezdettel ismét a Dél-Dunántúl zenei életében kiemelt helyen jegyzett pécsi Pannon Filharmonikusok kamarakoncertjét hallgathatja a dunaújvárosi és városkörnyéki közönség.

Ezúttal fagottal és zongorával a fűtött altemplomban

A hideg időre való tekintettel – szabadtéri térzene, avagy templomi koncert helyett – a város új koncerthelyszíneként mutatkozik be a Krisztus király főtemplom jó akusztikájú, fűtött és akadálymentesített altemplomi aulája. Ezúttal M. A. Balakirev, Richard Kershaw, Gabriel Pierné és Antonio Vivaldi műveiből ad ízelítőt a dr. Herpay Ágnes fagott szólamvezetőből és Huszics Ibolya zongoristából álló formáció az érdeklődőknek, és a szombat esti szentmiséről érkező hívőknek, az altemplom aulájában (amely az Aranyvölgyi út melletti nagy parkoló irányából közelíthető meg a legkönnyebben).

A Pannon Filharmonikusok a tavalyi év őszétől egy új, hagyományteremtő céllal elindított programsorozatba kapcsolódtak be, melynek jelszava (Kodály nyomán): „Legyen a zene mindenkié!” A programsorozat lényege: a Pannon Filharmonikusok muzsikusaiból álló kamaraformációk havi rendszerességgel ingyenes koncerteket adnak a dél-dunántúli régió 24 városában – köztük időszakosan Dunaújvárosban is. Városunkat legutóbb a tavaly októberi napsütésben kereste fel a Pannon Filharmonikusok csellókvartettje szabadtéri koncert keretében, és az akkor szép számú közönség barátságos és vendégszerető fogadtatásáról igen elismerően nyilatkoztak. Így bíznak abban, hogy a mostani hétvégi ingyenes koncertjük is szép pillanatokat szerez a komolyzene iránt érdeklődőknek Dunaújvárosban.